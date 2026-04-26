Archiviato il weekend del GP Spagna con la vittoria di Alex Marquez, la MotoGP resta a Jerez per una giornata di test ufficiali. Lunedì 27 aprile piloti e collaudatori scenderanno in pista dalle 10 alle 18. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità nel nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso

La MotoGP torna subito in pista dopo il Gran Premio di Spagna vinto da Alex Marquez. Ducati ha mostrato segnali di ripresa, nonostante una domenica nera per i suoi piloti ufficiali, con la caduta di Marc Marquez al 2° giro e il ritiro di Bagnaia per un problema tecnico all'anteriore. Per Borgo Panigale sarà comunque un lunedì 27 aprile molto importante a Jerez, dov'è in programma una giornata di test ufficiali segnata da tempo sul calendario dal direttore generale Gigi Dall'Igna. Tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per portare aggiornamenti e provare nuove componenti per la stagione in corso. Assente Maverick Vinales, che ha saltato anche il weekend per infortunio.