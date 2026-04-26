MotoGP, test a Jerez in Spagna: il programma, gli orari e come seguirli su Skyla guida
Archiviato il weekend del GP Spagna con la vittoria di Alex Marquez, la MotoGP resta a Jerez per una giornata di test ufficiali. Lunedì 27 aprile piloti e collaudatori scenderanno in pista dalle 10 alle 18. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità nel nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso
La MotoGP torna subito in pista dopo il Gran Premio di Spagna vinto da Alex Marquez. Ducati ha mostrato segnali di ripresa, nonostante una domenica nera per i suoi piloti ufficiali, con la caduta di Marc Marquez al 2° giro e il ritiro di Bagnaia per un problema tecnico all'anteriore. Per Borgo Panigale sarà comunque un lunedì 27 aprile molto importante a Jerez, dov'è in programma una giornata di test ufficiali segnata da tempo sul calendario dal direttore generale Gigi Dall'Igna. Tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per portare aggiornamenti e provare nuove componenti per la stagione in corso. Assente Maverick Vinales, che ha saltato anche il weekend per infortunio.
Come seguire i test di Jerez su Sky Sport
Per restare aggiornati sui test, con le classifiche dei tempi live e le novità portate in pista dai team, vi rimandiamo al nostro liveblog, online su skysport.it dalla prima ora di test. Il nostro inviato Sandro Donato Grosso, a partire dalle 12, farà continui collegamenti su Sky Sport 24 (canale 200). Alle 14.30, sempre su Sky Sport 24, ci sarà anche Reparto Corse che sarà in gran parte dedicato ai test oltreché al day after del GP Spagna.