Terzo tempo per Bezzecchi nei test di Jerez: "Nel complesso la moto ha ancora molti aspetti su cui può migliorare e stiamo cercando di farlo. Non so se siamo i migliori e non lo sapremo fino alla fine del Mondiale, quindi la smetterei con questa cosa. Bisogna trovare soluzioni che ci diano qualcosa in più, non mi sembra che ci sia alcun timore da parte degli ingegneri e di Sterlacchini nel provare a sperimentare"

Nonostante l'ottimo avvio di stagione, Marco Bezzecchi non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Il pilota Aprilia è stato protagonista di una gran giornata di test a Jerez, conclusa con il 3° tempo. "Sono disposto a lavorare su ogni dettaglio e ogni aspetto della mia guida - ha commentato nel media scrum -. Nel complesso la moto ha ancora molti aspetti in cui può migliorare e stiamo cercando di farlo". Il team di Noale sta cercando di perfezionare una moto già molto competitiva: "Fa piacere perché è sicuramente frutto del grande lavoro svolto dal nostro gruppo. È anche una bella dose di carica extra, bisogna continuare a lavorare sodo ".

"Se siamo i migliori lo scopriremo a fine Mondiale"

"Non so se siamo i migliori e non lo sapremo fino alla fine del Mondiale, quindi la smetterei con questa cosa", ha proseguito Bezzecchi. "Non si tratta di fare un lavoro diverso rispetto a quando bisogna migliorare, anche se ovviamente non ci si può aspettare di trovare qualcosa che ti faccia fare un passo avanti incredibile come può capitare quando sei molto in difficoltà". Sulla situazione attuale: "È vero che siamo messi meglio in generale, ma questo non significa che non dobbiamo migliorare. Bisogna trovare delle soluzioni che ci diano sempre qualcosa in più, non mi sembra che ci sia alcun timore da parte degli ingegneri e di Sterlacchini nel provare a sperimentare. È doveroso comportarsi così sia da parte loro ce da parte mia, che sono sempre aperto a cercare di sistemarmi nella guida e in tutto il resto per cercare di andare meglio".