MotoGP oggi, le ultime news del GP Barcellona in Catalunya e come ci arrivano i piloti
Gran finale a Barcellona: gara MotoGP alle 14 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della Sprint. Scatterà 12^ in griglia Bezzecchi, leader del Mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Prima della top class da non perdere Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15) con Vietti in pole. Le ultime sul meteo: sole con qualche nuvola e possibilità di pioggia tra la fine della gara Moto2 e l'inizio della MotoGP
- Il pilota Gresini ha vinto a Barcellona davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 9° Bezzecchi, che guadagna però un punto sul compagno di squadra Martin, scivolato: ora il romagnolo è a +2. Out anche Binder, Mir e Vinales.
- Ottava pole in carriera per il piemontese. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Bella qualifica di Lunetta, che scatterà 10°. Più indietro Arbolino (24°). Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
Di seguito la griglia di partenza del GP Catalunya