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MotoGP oggi, le ultime news del GP Barcellona in Catalunya e come ci arrivano i piloti

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Gran finale a Barcellona: gara MotoGP alle 14 LIVE su Sky e in streaming su NOW. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della Sprint. Scatterà 12^ in griglia Bezzecchi, leader del Mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Prima della top class da non perdere Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15) con Vietti in pole. Le ultime sul meteo: sole con qualche nuvola e possibilità di pioggia tra la fine della gara Moto2 e l'inizio della MotoGP

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