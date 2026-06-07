Al Balaton Park è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Dalla pole scatterà ancora Marc Marquez, dominatore del sabato col trionfo nella Sprint Race. Prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer, mentre gli italiani Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi partiranno (in quest'ordine) dalla seconda fila. Di seguito gli orari, la griglia di partenza e le ultilme news verso il GP

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