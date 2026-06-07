MotoGP, oggi il GP Ungheria: orari tv, griglia di partenza a Balaton Park e ultime news
Al Balaton Park è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Dalla pole scatterà ancora Marc Marquez, dominatore del sabato col trionfo nella Sprint Race. Prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer, mentre gli italiani Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi partiranno (in quest'ordine) dalla seconda fila. Di seguito gli orari, la griglia di partenza e le ultilme news verso il GP
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- Da non perdere, prima della top class, le gare di Moto3 e Moto2. La prima, con Almansa in pole, scatterà alle 11, la seconda vedrà Izan Guevara partire davanti a tutti alle 12.15, con Vietti costretto alla rimonta dalla 12^ casella. Le gare saranno anche in differita su TV8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16
- Anche oggi dovrebbe essere una giornata in gran parte soleggiata al Balaton Park, con qualche nuvola sparsa e temperature comprese tra i 21 gradi della mattina e i 27 del pomeriggio
- Marc Marquez ha chiuso un sabato pressoché perfetto, firmando la pole position e dominando la Sprint Race. Il pilota spagnolo, che partirà anche oggi davanti a tutti, andrà a caccia della 100^ vittoria in carriera in tutte le classi. Gli altri candidati al successo? Pedro Acosta, Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi. L'italiano, col terzo posto di ieri, ha portato a +20 il suo vantaggio in classifica su Jorge Martin e a +46 quello su Fabio Di Giannantonio