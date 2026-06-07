Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, oggi il GP Ungheria: orari tv, griglia di partenza a Balaton Park e ultime news

motogp fotogallery
26 foto

Al Balaton Park è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGP. Dalla pole scatterà ancora Marc Marquez, dominatore del sabato col trionfo nella Sprint Race. Prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer, mentre gli italiani Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi partiranno (in quest'ordine) dalla seconda fila. Di seguito gli orari, la griglia di partenza e le ultilme news verso il GP

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Academy in pista Misano: c'è anche Valentino Rossi

fotogallery

Giornata in pista a Misano per i piloti della VR46 Academy, che si sono allenati in vista del...

16 foto

L'incidente Alex Marquez-Acosta a Barcellona

barcellona

Alex Marquez è stato operato dopo il terribile crash al 12° giro del GP Barcellona, con Acosta...

32 foto

MotoGP, prossima fermata Mugello: il calendario

15-17 maggio

Dopo il tormentanto GP di Catalunya vinto da Di Giannantonio e la giornata di test a Barcellona,...

23 foto

Incidente Zarco: legamenti del ginocchio ko

gp barcellona

Lesione dei legamenti crociati del ginocchio (anteriore e posteriore) e del menisco mediale e una...

23 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP di Barcellona

MotoGp

Cambia la classifica MotoGP dopo le decisioni della direzione gara. Mir, 2° al traguardo, è stato...

27 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bagnaia: "Perse troppe posizioni alla prima curva"

    ducati - 9°

    Il torinese ha commentato la Sprint di Balaton chiusa al nono posto: "Giornata positiva a livello...

    Qualifiche Moto2: pole di Guevara, 12° Vietti

    GP UNGHERIA

    Guevara davanti a tutti al Balaton Park. In prima fila con lo spagnolo anche Salac e Agius....

    Moto3: Almansa in pole, indietro gli italiani

    BALATON PARK

    Terza pole in stagione per Almansa al termine di una qualifica molto complicata, con tante cadute...