Bezzecchi: "Brno speciale, voglio riabbracciare il team dopo il difficile GP Ungheria"aprilia
Aprilia arriva a Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martin decisi a riscattare la domenica di Balaton Park. L'italiano: "Ho voglia di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene". Martin, che domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente in partenza in Ungheria, ammette: "Non arrivo al 100% fisicamente, ma sì dal punto di vista mentale". Il GP di Repubblica Ceca dal 18 al 21 giugno, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo una settimana di pausa dal GP dell'Ungheria, Aprilia Racing si prepara ad affrontare il nono appuntamento stagionale sullo storico tracciato di Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Marco Bezzecchi affronta il GP della Repubblica Ceca con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la domenica difficile in Ungheria e tornare a lottare nelle posizioni di vertice. "Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene".
Martin: "Non al 100% della forma, ma mentalmente sono pronto"
Anche Jorge Martín, reduce da una domenica complicata a Balaton Park, arriva determinato a mostrare il proprio potenziale sul tracciato ceco anche se domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente in partenza in Ungheria: "Brno è una pista che mi piace; inoltre, è uno dei circuiti più iconici del campionato. Non arrivo al 100% dal punto di vista fisico, ma sì da quello mentale, e cercherò di fare in modo che questo sia il valore aggiunto di cui ho bisogno per disputare un buon weekend. In questi giorni mi sono allenato molto e ho lavorato insieme al team per preparare il GP, quindi non vedo l’ora di iniziare".