Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Bezzecchi: "Brno speciale, voglio riabbracciare il team dopo il difficile GP Ungheria"

aprilia
aprilia racing

Aprilia arriva a Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martin decisi a riscattare la domenica di Balaton Park. L'italiano: "Ho voglia di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene". Martin, che domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente in partenza in Ungheria, ammette: "Non arrivo al 100% fisicamente, ma sì dal punto di vista mentale". Il GP di Repubblica Ceca dal 18 al 21 giugno, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo una settimana di pausa dal GP dell'Ungheria, Aprilia Racing si prepara ad affrontare il nono appuntamento stagionale sullo storico tracciato di Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Marco Bezzecchi affronta il GP della Repubblica Ceca con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la domenica difficile in Ungheria e tornare a lottare nelle posizioni di vertice. "Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene".

Martin: "Non al 100% della forma, ma mentalmente sono pronto"

Anche Jorge Martín, reduce da una domenica complicata a Balaton Park, arriva determinato a mostrare il proprio potenziale sul tracciato ceco anche se domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente in partenza in Ungheria: "Brno è una pista che mi piace; inoltre, è uno dei circuiti più iconici del campionato. Non arrivo al 100% dal punto di vista fisico, ma sì da quello mentale, e cercherò di fare in modo che questo sia il valore aggiunto di cui ho bisogno per disputare un buon weekend. In questi giorni mi sono allenato molto e ho lavorato insieme al team per preparare il GP, quindi non vedo l’ora di iniziare".

Potrebbe interessarti

Martin fa 'strike', stende Bezzecchi e altri tre

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bezzecchi: "Brno è una pista dal sapore speciale"

aprilia

Aprilia arriva a Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martin decisi a riscattare la domenica di...

Misano, Arenas fa il capolavoro in Supersport

dominio spagnolo

La Spagna festeggia nella domenica di Misano. Un imprendibile Arenas vince in fuga Gara 2 di...

Superbike, Bulega vince anche gara 2 a Misano

superbike

Nicolò Bulega non si ferma più e conquista la 25^ vittoria consecutiva. Dopo i successi in gara 1...

Magico Bulega anche a Misano: 23^ vittoria di fila

superbike

Un super Nicolò Bulega fa sua anche Gara 1 a Misano dopo aver fatto segnare il nuovo record della...

SBK a Misano: Bulega il più veloce nelle Libere

superbike

Nicolò Bulega comanda il venerdì di Misano chiudendo in testa sia le FP1 che le FP2. Alle spalle...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS