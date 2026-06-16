Aprilia arriva a Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martin decisi a riscattare la domenica di Balaton Park. L'italiano: "Ho voglia di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene". Martin, che domenica dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente in partenza in Ungheria, ammette: "Non arrivo al 100% fisicamente, ma sì dal punto di vista mentale". Il GP di Repubblica Ceca dal 18 al 21 giugno, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo una settimana di pausa dal GP dell'Ungheria, Aprilia Racing si prepara ad affrontare il nono appuntamento stagionale sullo storico tracciato di Brno con Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Marco Bezzecchi affronta il GP della Repubblica Ceca con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la domenica difficile in Ungheria e tornare a lottare nelle posizioni di vertice. "Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene".