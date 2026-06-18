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Honda Hrc in MotoGP, Mikihiko Kawase nuovo team manager dal 2027

MotoGp

L'attuale Technical Manager diventerà team manager dal 2027 andando a sostituire Alberto Puig, che resterà in Hrc come consulente. La casa giapponese accoglierà anche Davide Brivio, in uscita da Trackhouse

DAVIDE BRIVIO, L'INTERVISTA SU SKY SPORT INSIDER

Mikihiko Kawase sarà il nuovo team manager di Honda a partire dal 2027, quando sostituirà nel ruolo Alberto Puig (che resterà in Hrc come consulente). La casa giapponese, nel suo processo di rinnovamento, accoglierà anche Davide Brivio, in uscita da Aprilia Trackhouse. Kawase, attuale Technical Manager dal 2024, lavora in Hrc dal 2012. Prima di passare alla MotoGP è stato coinvolto nel progetto per il Mondiale Moto3, dove guidato Honda alla conquista del titolo nella categoria nel 2019 in qualità di Large Project Leader (LPL) per la NSF250RW.

Kawase: "Un onore, ora affrontiamo al meglio la nuova era MotoGP"

Queste le prime parole di Kawase da comunicato Hrc. "Sono onorato di avere l'opportunità di guidare una squadra con una storia e un palmarès così importanti. Devo ringraziare Honda per questa occasione, così come Alberto Puig, che da anni è per me un prezioso mentore e consigliere. Il sostegno di entrambi sarà fondamentale per i futuri successi del team. Il 2027 rappresenterà una svolta per la MotoGP. Dobbiamo continuare a dare il massimo per affrontare al meglio questa nuova era e tornare a lottare nelle posizioni di vertice".

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