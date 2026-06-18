Kawase: "Un onore, ora affrontiamo al meglio la nuova era MotoGP"

Queste le prime parole di Kawase da comunicato Hrc. "Sono onorato di avere l'opportunità di guidare una squadra con una storia e un palmarès così importanti. Devo ringraziare Honda per questa occasione, così come Alberto Puig, che da anni è per me un prezioso mentore e consigliere. Il sostegno di entrambi sarà fondamentale per i futuri successi del team. Il 2027 rappresenterà una svolta per la MotoGP. Dobbiamo continuare a dare il massimo per affrontare al meglio questa nuova era e tornare a lottare nelle posizioni di vertice".