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Moto2, GP Repubblica Ceca (Brno): prima vittoria per Ortolà. 9° Vietti. HIGHLIGHTS

gp rep. ceca
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Primo successo in Moto2 per lo spagnolo, autore di un super sorpasso su Alonso proprio all'ultima curva. Sul podio anche Salac, 'eroe' di casa a Brno. Mentre Gonzalez, sanzionato con 9 posizioni in griglia per guida lenta, ha chiuso 5° e rimane leader del Mondiale. Vietti si è piazzato 8°, fuori dalla zona punti Arbolino e Vietti

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All’ultima curva. Una beffa per il favorito, David Alonso, bruciato da Ivan Ortolà con un sorpasso magistrale. Mettiamoci anche il long lap di penalità che lo spagnolo ha dovuto scontare nei primi giri. Impeccabile anche quello; Ortolà ha perso un secondo e mezzo che ha recuperato in pochi passaggi al colombiano, in testa dal via.

Il sorpasso della vittoria

Poteva essere fuga, Alonso ha invece amministrato, fino a permettere a Salac, Agius (che ha pure perso la saponetta destra a meta corsa) e Guevara di rientrare. Ivan l’ha seguito come un’ombra, ha provato un primo attacco a quattro giri dalla fine, ben parato da Alonso, ma il sorpasso finale si è rivelato imparabile. Ortola si è infilato all’interno nel cambio di direzione, e il pilota di Aspar ha così visto sfumare la prima vittoria in Moto2. 

Gonzalez sempre leader 

Era la giornata perfetta per tentarci con Gonzalez retrocesso sulla griglia di partenza fino al 13° posto per guida lenta in qualifica. Il leader del mondiale ha poi recuperato fino al quinto posto, soffiato nelle ultime battute a Guevara, il suo avversario più vicino (si fa per dire, visti i 50 punti di mezzo) in classifica. 

Festa Salac, Vietti chiude 9° 

Sul podio, per la gioia del pubblico, è salito anche Filip Salac, primo pilota delle Repubblica Ceca a classificarsi nei primi posti nel Gran Premio di casa. Nessun pilota italiano è invece entrato nella partita. Vietti, scattato dalla settima casella dello schieramento, ha chiuso la sua corsa al nono posto. Diciannovesimo Arbolino, 20° Lunetta

Moto2, i risultati del GP Repubblica Ceca

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La classifica del Mondiale dopo Brno

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