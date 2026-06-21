Primo successo in Moto2 per lo spagnolo, autore di un super sorpasso su Alonso proprio all'ultima curva. Sul podio anche Salac, 'eroe' di casa a Brno. Mentre Gonzalez, sanzionato con 9 posizioni in griglia per guida lenta, ha chiuso 5° e rimane leader del Mondiale. Vietti si è piazzato 8°, fuori dalla zona punti Arbolino e Vietti

All’ultima curva. Una beffa per il favorito, David Alonso, bruciato da Ivan Ortolà con un sorpasso magistrale. Mettiamoci anche il long lap di penalità che lo spagnolo ha dovuto scontare nei primi giri. Impeccabile anche quello; Ortolà ha perso un secondo e mezzo che ha recuperato in pochi passaggi al colombiano, in testa dal via.

Il sorpasso della vittoria

Poteva essere fuga, Alonso ha invece amministrato, fino a permettere a Salac, Agius (che ha pure perso la saponetta destra a meta corsa) e Guevara di rientrare. Ivan l’ha seguito come un’ombra, ha provato un primo attacco a quattro giri dalla fine, ben parato da Alonso, ma il sorpasso finale si è rivelato imparabile. Ortola si è infilato all’interno nel cambio di direzione, e il pilota di Aspar ha così visto sfumare la prima vittoria in Moto2.