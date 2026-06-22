MotoGP, i risultati dei test Pirelli 2027 a Brno: Aprilia e Ducati al top

Bezzecchi e Raúl Fernández i migliori sul giro secco, gran passo di Aldeguer e Márquez out nel pomeriggio per una caduta. La MotoGP torna il prossimo weekend per il Gran Premio d'Olanda ad Assen, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Il primo test Pirelli dei piloti sotto contratto, in pista insieme a qualche collaudatore, ha raccontato che al momento la battaglia Aprilia-Ducati è anche per chi abbia costruito la 850cc più veloce. Bezzecchi e Raúl Fernández hanno girato in 53.9, a pochi decimi dai migliori tempi di gara della domenica. Aldeguer ha girato in 54.0. Marc Márquez è stato più lento, ma ha perso il pomeriggio dopo una caduta. Aldeguer ha quindi portato avanti il programma di long run con le specifiche di gomma più dure portate da Pirelli, con uscite da 15 giri. Una bandiera rossa l'ha provocata anche Pol Espargaró dopo un high-side con la sua Ktm. Nessuna conseguenza grave per il pilota. Acosta, intanto, è stato molto veloce sul giro singolo.
Le Case giapponesi si avvicinano a quelle europee
I costruttori giapponesi sono sembrati più vicini di adesso alle case europee. Toprak Razgatlioglu in particolare si è trovato subito a suo agio con le Pirelli, già conosciute nel loro Dna dai tempi della Superbike. In generale, secondo quanto trasmesso dai piloti agli ingegneri, le sensazioni sulle moto sono molto diverse dalla MotoGP di oggi, e bisognerà adeguare anche gli stili di guida. Ma guardando le moto in pista dall'esterno, non è riconoscibile una differenza chiara con i prototipi 1000cc, a eccezione dell'assenza degli abbassatori.
I migliori tempi di giornata
Ecco la top 6. Tra gli altri piloti titolari nessuno è stato più lento di 54.7.
- Bezzecchi 53.9
- Fernandez 53.9
- Aldeguer 54.0
- Razgatlioglu 54.2
- Acosta 54.3
- M. Márquez 54.4