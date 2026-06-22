MotoGP, i risultati dei test Pirelli 2027 a Brno: Aprilia e Ducati al top

Il primo test Pirelli dei piloti sotto contratto, in pista insieme a qualche collaudatore, ha raccontato che al momento la battaglia Aprilia-Ducati è anche per chi abbia costruito la 850cc più veloce. Bezzecchi e Raúl Fernández hanno girato in 53.9, a pochi decimi dai migliori tempi di gara della domenica. Aldeguer ha girato in 54.0. Marc Márquez è stato più lento, ma ha perso il pomeriggio dopo una caduta. Aldeguer ha quindi portato avanti il programma di long run con le specifiche di gomma più dure portate da Pirelli, con uscite da 15 giri. Una bandiera rossa l'ha provocata anche Pol Espargaró dopo un high-side con la sua Ktm. Nessuna conseguenza grave per il pilota. Acosta, intanto, è stato molto veloce sul giro singolo.