Aprilia, Bezzecchi: "GP Brno complicato, guardiamo avanti. Assen mi piace tanto..."aprilia
Aprilia e Bezzecchi vogliono ripartire dopo il difficile GP Repubblica Ceca: ecco le parole del leader del Mondiale e di Jorge Martin alla vigilia di Assen, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 26-28 giugno
Marco Bezzecchi si lascia alle spalle la squalifica di Brno e guarda avanti, ad Assen, dove nel weekend è in programma (LIVE su Sky e in streaming su NOW) il Gran Premio d'Olanda. Il circuito olandese è tra i preferiti dell'attuale leader del Mondiale: nel 2022 ci ha fatto il primo podio (da rookie) in carriera in MotoGP, nel 2023 ancora un secondo posto (con vittoria nella Sprint) e nel 2025, dopo il ritiro del 2024, un'altra doppietta di podi (secondo in gara e terzo nella Sprint). "Sono felice di tornare ad Assen, è un tracciato che mi piace molto - le parole del Bez da comunicato Aprilia -. Veniamo da un fine settimana complicato, ma continuiamo a guardare avanti. L’obiettivo sarà proseguire nel lavoro intrapreso, confermare i progressi mostrati nelle ultime gare e fare un altro passo avanti".
Martin: "Assen pista più adatta alle nostre caratteristiche"
Mentre Bezzecchi ha guardata la gara di Brno da spettatore al box, per Jorge Martin, col fardello del doppio long lap penalty che si portava dietro dall'Ungheria, non è stata certo una passeggiata. Lo spagnolo ha rosicchiato qualche punto al compagno di team in classifica, ma non è riuscito a fare meglio del nono posto. “Credo che Assen possa essere una pista più adatta alle nostre caratteristiche - dice lo spagnolo -. L'importante è continuare a lavorare come squadra per capire insieme cosa ci manchi per essere più competitivi, ma sono convinto che Aprilia e il team troveranno la strada giusta".