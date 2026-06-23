Marco Bezzecchi si lascia alle spalle la squalifica di Brno e guarda avanti, ad Assen, dove nel weekend è in programma (LIVE su Sky e in streaming su NOW) il Gran Premio d'Olanda. Il circuito olandese è tra i preferiti dell'attuale leader del Mondiale: nel 2022 ci ha fatto il primo podio (da rookie) in carriera in MotoGP, nel 2023 ancora un secondo posto (con vittoria nella Sprint) e nel 2025, dopo il ritiro del 2024, un'altra doppietta di podi (secondo in gara e terzo nella Sprint). "Sono felice di tornare ad Assen, è un tracciato che mi piace molto - le parole del Bez da comunicato Aprilia -. Veniamo da un fine settimana complicato, ma continuiamo a guardare avanti. L’obiettivo sarà proseguire nel lavoro intrapreso, confermare i progressi mostrati nelle ultime gare e fare un altro passo avanti".