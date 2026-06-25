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Acosta: "Ducati da tempo un mio obiettivo. Voglio sfruttare l'esperienza di Marquez"

verso il 2027
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo trasferimento in Ducati nel 2027: "Sono felicissimo, era l'obiettivo che inseguivo da tempo. Non voglio complicare il rapporto con Marc, voglio imparare da lui. La sua esperienza è preziosa, spero possa condividerla con me"

GP ASSEN, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Dopo Marquez e Bagnaia, che hanno ufficializzato i rispettivi futuri accasamenti, Pedro Acosta è l’altro pilota del giorno. Prenderà il posto di Pecco, a fianco dello spagnolo in Ducati. “Sono felicissimo dell’accordo con Ducati, era l’obiettivo che inseguivo da tempo. Sto pensando anche a tutti gli obiettivi a breve termine, come la prima vittoria, ma questo cambiamento mi permetterà di credere ancora di più in me stesso”. Condividere il box con il nove volte campione del mondo non lo spaventa. “Non voglio complicare il rapporto con Marc, lui va verso la fine della carriera, mentre io sono all’inizio. Lui viene dalla generazione di Pedrosa, Rossi e Lorenzo, con loro ha lottato molto e imparato molto, e io voglio imparare da lui”. Come? “La sua esperienza è preziosa e spero che possa condividerla con me”. 

"A Brno non è stato un weekend facile"

Intanto c’è da pensare alla stagione in corso, e un problema di affidabilità della Ktm da affrontare. “Quello di Brno non è stato un weekend facile perché abbiamo avuto problemi diversi tutti i giorni. Ktm deve capire cosa succede e portare delle soluzioni, ma sarà difficile prima del Sachsenring.” Magari Assen potrebbe portare un po’ di ottimismo, l’anno scorso Pedro fece una discreta gara in Olanda. “In realtà su questa pista ho sempre fatto una grande fatica, ma l’anno scorso sono arrivato vicino al podio. E mi è piaciuta molto la lotta con Pecco. La mia migliore gara ad Assen”.

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