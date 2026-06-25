Lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo trasferimento in Ducati nel 2027: "Sono felicissimo, era l'obiettivo che inseguivo da tempo. Non voglio complicare il rapporto con Marc, voglio imparare da lui. La sua esperienza è preziosa, spero possa condividerla con me"

Dopo Marquez e Bagnaia, che hanno ufficializzato i rispettivi futuri accasamenti, Pedro Acosta è l’altro pilota del giorno. Prenderà il posto di Pecco, a fianco dello spagnolo in Ducati. “Sono felicissimo dell’accordo con Ducati, era l’obiettivo che inseguivo da tempo. Sto pensando anche a tutti gli obiettivi a breve termine, come la prima vittoria, ma questo cambiamento mi permetterà di credere ancora di più in me stesso”. Condividere il box con il nove volte campione del mondo non lo spaventa. “Non voglio complicare il rapporto con Marc, lui va verso la fine della carriera, mentre io sono all’inizio. Lui viene dalla generazione di Pedrosa, Rossi e Lorenzo, con loro ha lottato molto e imparato molto, e io voglio imparare da lui”. Come? “La sua esperienza è preziosa e spero che possa condividerla con me”.