Vigilia del GP Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati (rinnovo Marquez e Acosta) e Aprilia (Bagnaia): i tre protagonisti parlano ora ad Assen nella conferenza, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marquez: "Pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto". Acosta: "Entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancor più in me stesso". Bagnaia: "Avevo tante opzioni, ma Aprilia mi ha dato grande supporto"
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TERMINA LA CONFERENZA STAMPA
Spazio al consueto momento social della MotoGP: sono i piloti della Rookies Cup a fare le domande.
Marquez sulle sue chance per il titolo: "Non so come ma sono solo a 40 punti dal leader. E' un regalo che mi è arrivato da qualche parte, continuo con la mia mentalità, lo farò questo weekend. Avrò tempo per pensare al campionato nella seconda parte della stagione, vediamo se riuscirò a 'sopravvivere' a questo weekend e poi andare in 'attack mode'. Tutti i miei punti deboli sono su questa pista, aggiungiamo che quest'anno faccio fatica nei cambi di direzione perché mi manca muscolatura".
Bagnaia sul contratto quadriennale con Aprilia: "Credo nei rapporti. Normalmente due anni sono già lunghi, quattro sono lunghissimi nel nostro sport. Credo nel progetto, che con il nuovo regolamento servirà tempo per capire tutto. Mi ha reso felice spingere per avere un contratto così lungo, anche loro erano contenti e abbiamo firmato".
Bagnaia sulla lettera d'addio alla Ducati: "Penso che dopo 8 anni fosse giusto dedicare un pensiero importante per dire addio alla Ducati. Non volevo andarmene e basta, salutare e basta. E' più importante di così questo momento, ho avuto i ricordi più belli della mia carriera in rosso. E' andata così. Non ricordo quanto tempo ho impiegato a scrivere la lettera"
Bagnaia: "Un consiglio ad Acosta? Marc non è un mostro, puoi avere un buon rapporto con lui. Spero che non sia un mostro (ride, ndr)".
Acosta: "Cosa imparare da Marc? Sicuramente dalla sua esperienza posso apprendere tanto, è l'unico in griglia ad aver battagliato con Pedrosa, Rossi e Lorenzo"
Bagnaia su cosa è cambiato dal Giappone 2025: "C'è un posto e un luogo per raccontare queste cose, ma non è il momento adatto".
Marquez: "Si c'era l'opzione di firmare per un anno, ma abbiamo pensato fosse meglio un biennale per il progetto"
Bagnaia: "Il ricordo migliore? Sicuramente nel 2016 in Moto3. Nel 2024 in MotoGP è stato fantastico, mi sentivo benissimo mentre guidavo. Fuori dalla pista, la prima volta che ho letto il mio nome fuori la pista. Mi sono sentito una star".
Acosta: "Non ho mai avuto grossi risultati qui, ho fatto parecchio fatica. Forse l'anno scorso è stata la mia migliore gara"
Marquez sul ricordo migliore di Assen: "La gara con il flag-to-flag nel 2013, il primo successo con il flag-to-flag in carriera".
Marquez sull'obiettivo stagionale: "Voglio godermi la mia passione e gli ultimi anni della mia carriera. Voglio godermeli bene, non soffrendo. Voglio essere competitivo, spingere al 100% e poi avremo tempo per vedere quale sarà l'obiettivo"
Marquez sulle sue condizioni fisiche: "Prima dell'intervento ero spaventato. Ogni operazione che fai perdi un po' di percentuale potenziale. Nel braccio destro avevo perso tanto potenziale rispetto alla parte sinistra del mio corpo, in quel momento mi sono detto di dover aspettare. La prima parte della stagione è stata un disastro per la spalla, poi sono tornato a un livello accettabile"
Marquez sul rinnovo: "Quando stai bene in un posto e ti senti ben voluto, è ovviamente la prima opzione. Ducati è sempre stata la mia prima opzione. Abbiamo iniziato a parlare, poi abbiamo rimesso in pausa le conversazioni dopo l'Indonesia perché dovevo capire le mia condizioni fisiche. Quando ho visto che stava andando meglio, ho preso una decisione. Loro hanno rispettato i miei tempi, credo che passo dopo passo tornerò a un livello accettabile".
Bagnaia su Assen: "Sicuramente è una pista favorevole per me, vorrei semplicemente fare il mio lavoro ma dobbiamo pensare anche alle condizioni meteo perché farà davvero caldo. Mi piace come si sta comportando la moto quest'anno, se faremo uno step potremo battagliare per la vittoria"
Bagnaia sul rapporto con Bezzecchi: "Quando devi prendere decisioni devi pensare per conto tuo. Non ho mai avuto problemi con i miei compagni di squadra in passato, l'atmosfera nel garage deve essere buona. Lavoreremo bene con Bez, il nostro rapporto ci aiuterà"
Bagnaia: "L'anno scorso ho faticato tanto e alcune cose sono iniziate a cambiare dopo il Giappone. In quel momento ho deciso che era il momento giusto per considerare altre opzioni. Ho avuto tanto supporto da Aprilia, avevo tante opzioni ma ho creduto in un contratto a lungo termine con loro"
Bagnaia sulla firma con Aprilia: "Sono davvero contento di quello che succederà, ho spinto tanto per avere un contratto a lunghissimo termine e credevo tanto in quello che il futuro poteva essere. Ho ricevuto un gran supporto da loro, penso che abbiamo gli stessi punti di vista e le stesse prospettive. Abbiamo ancora 13 gare da fare, stiamo lavorando bene con Ducati, le cose che stiamo facendo sono quelle giuste. Penso che in futuro continueremo a fare passi avanti".
Acosta sul rapporto con Marquez: "Non voglio rendere complicato il rapporto con Marc. La mia carriera è a un punto diverso dalla sua, voglio sfruttare la sua esperienza, è l'ultimo dell'era precedente".
Marquez sul rapporto con Acosta: "Pedro sicuramente era uno dei migliori piloti sul mercato, penso sia stata una delle migliori scelte possibili e lo sarebbe stata per qualsiasi squadra. Sarà sicuramente competitivo dall'inizio ma non vado oltre perché ho un gran rispetto per Pecco che è il mio compagno".
Acosta sui test di Brno per il 2027 e sui problemi avuti nell'ultimo weekend di campionato: "Sarà interessante per me, per i tifosi, sarà tutto un po' diverso. La sensazione che ho avuto è stata positiva. Nell'ultimo weekend a Brno abbiamo avuto problemi tecnici diversi, non è stato facile capire cosa stesse succedendo. Dobbiamo capire come performare al meglio con quello che abbiamo e capire a che livello saremo dopo la pausa estiva".
Acosta sulla firma con Ducati: "Sono felicissimo, era l'obiettivo che avevo in programma per la mia carriera. Sto semplicemente cercando di pensare a tutti i vari obiettivi che posso avere nel futuro a breve termine come la prima vittoria, ma penso che sia un passaggio che mi farà credere ancor di più in me stesso"
Marquez sul weekend in Olanda: "Se vinco qui domenica... questo tracciato non mi è mai piaciuto particolarmente ma ho fatto fatica anche quando ero in piena forma. Vediamo come andrà giorno dopo giorno, non mi pongo limiti ma neanche obiettivi. Credo che farò un po' di fatica ma spero che il weekend possa finire bene"
Marquez sui test svolti a Brno in vista del 2027: "Le prime impressioni sono sempre prime impressioni, non di più. C'è tanto lavoro da fare, tante cose nuove da provare. Vedremo. La base di partenza non è stata per niente male":
Marquez: "L'obiettivo più importante per i prossimi 2 anni è continuare a godermi le corse per gli ultimi anni della mia carriera. Tanti piloti hanno chiuso la carriera odiando lo sport che hanno particato, per pressione, infortuni e difficoltà. Voglio solo continuare a divertirmi e godermeli"
Marquez sulla permanenza in Ducati: "Sono molto contento di rimanere per 2 anni con Ducati, era quello che speravo. L'inverno non è stato semplice dopo l'infortunio in Indonesia ma Ducati ha creduto in me. Mi hanno atteso e mi hanno dato la possibilità di prendere la decisione al momento giusto. Spero e penso che la mia condizione fisica mi seguirà, che gli infortuni mi daranno la possibilità di farlo. Le ultime settimane mi hanno fatto capire che sto tornando a un livello accettabile per essere competitivo ma vediamo, sono concentrato sul presente"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA
Tutto pronto ad Assen per la conferenza piloti: vedremo se oltre al GP Olanda e al mercato e piloti parleranno anche degli abbassatori anteriori (vietati da questo weekend) e dei test con le Pirelli dello scorso lunedì sui prototipi delle 850 che vedremo in pista dall'anno prossimo
La classifica piloti prima di Assen
La classifica di MotoGP dopo Brno: il vantaggio di Bezzecchi su Martin e MarquezVai al contenuto
Si riparte dopo il trionfo di Marquez a Brno: Marc è a -40 punti da Bezzecchi, costretto a reagire dopo il doppio zero di Balaton Park (incidente innescato da Martin) e Repubblica Ceca (squalifica dopo aver spinto e colpito un marshal)
La griglia piloti 2027 dopo i primi annunci di mercato
MotoGP, la griglia piloti 2027 con l'ufficialità di Acosta in DucatiVai al contenuto
Marc Marquez, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia non a caso saranno i protagonisti della conferenza piloti di oggi ad Assen, dove oltre alla presentazione del weekend olandese risponderanno anche sul proprio futuro dopo gli annunci di mercato
La lettera da brividi di Bagnaia a Ducati dopo l'ufficialità dell'addio
Bagnaia, lettera da brividi a Ducati: 'Sarai sempre parte di me'Vai al contenuto
Ducati, l'annuncio di Acosta con... 'Indovina Chi?'
I dettagli del rinnovo Marquez-Ducati
Marc Marquez-Ducati, ufficiale il rinnovo: i dettagli e le sue prime paroleVai al contenuto
Pecco Bagnaia a sua volta è stato ufficializzato in Aprilia, dove dal 2027 farà coppia con l'amico Marco Bezzecchi nel team factory di Noale. Contratto di 4 anni fino al 2030
Ducati ha annunciato il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta, salutando Pecco Bagnaia dopo 8 stagioni
Nel paddock il tema più caldo è quello del mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 successivi alla firma del 'Patto della Concordia' tra MotoGP Group e case costruttrici
Buongiorno da Assen, dove oggi parte il weekend del GP Olanda con la conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW a partire dalle 16