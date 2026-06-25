Acosta sui test di Brno per il 2027 e sui problemi avuti nell'ultimo weekend di campionato: "Sarà interessante per me, per i tifosi, sarà tutto un po' diverso. La sensazione che ho avuto è stata positiva. Nell'ultimo weekend a Brno abbiamo avuto problemi tecnici diversi, non è stato facile capire cosa stesse succedendo. Dobbiamo capire come performare al meglio con quello che abbiamo e capire a che livello saremo dopo la pausa estiva".