Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Rivola (Aprilia): "Bagnaia con Bezzecchi conferma valore sport italiano, è un orgoglio"

il ceo

Le parole del Ceo di Aprilia Racing dopo l'ufficialità dell'accordo con Bagnaia a partire dal 2027 e valido fino al termine della stagione 2030: la casa di Noale formerà una coppia tutta italiana con Bezzecchi

LA STORIA DI APRILIA NEL MONDIALE

Sarà un'Aprilia ancor più all'insegna del Tricolore quella che scenderà in pista a partire dal 2027, quando a Marco Bezzecchi si aggiungerà anche Pecco Bagnaia. Nel comunicato con cui la casa di Noale ha ufficializzato l'accordo quadriennale col due volte campione del mondo MotoGP, Massimo Rivola ha sottolineato la scelta dell'azienda veneta di "sostenere l'Italia". Il Ceo di Aprilia Racing ha citato le imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone nello sci alpino, rimarcando l'importanza di una coppia tutta italiana come quella formata da Bezzecchi-Bagnaia in rappresentanza dello sport italiano nel mondo. 

Rivola sul podio del Mugello accanto a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia

"Bagnaia pluricampione, responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci"

Ecco le parole di Massimo Rivola da comunicato Aprilia: "Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Aprilia, ecco Bagnaia: contratto fino al 2030

MotoGp

Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RS-GP dopo...

Dall'Igna: "Acosta profilo ideale per il futuro"

parla il dg

Nel comunicato pubblicato da Ducati il direttore generale, Luigi Dall'Igna, spiega la scelta di...

Acosta ufficiale in Ducati: "Benvenuto a bordo"

dal 2027

Ducati completa la line up per il 2027 e il 2028: dopo il rinnovo di Marc Marquez e il saluto a...

Bagnaia: "Ducati, sarai sempre parte di me"

la lettera

Pecco Bagnaia ha scritto una lettera da brividi a Ducati per salutare la casa con cui ha corso i...

Ducati saluta Bagnaia: "Che viaggio emozionante"

addio a fine '26

Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia: Borgo Panigale e...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS