Sarà un' Aprilia ancor più all'insegna del Tricolore quella che scenderà in pista a partire dal 2027, quando a Marco Bezzecchi si aggiungerà anche Pecco Bagnaia . Nel comunicato con cui la casa di Noale ha ufficializzato l' accordo quadriennale col due volte campione del mondo MotoGP, Massimo Rivola ha sottolineato la scelta dell'azienda veneta di "sostenere l'Italia". Il Ceo di Aprilia Racing ha citato le imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone nello sci alpino, rimarcando l'importanza di una coppia tutta italiana come quella formata da Bezzecchi-Bagnaia in rappresentanza dello sport italiano nel mondo.

"Bagnaia pluricampione, responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci"

Ecco le parole di Massimo Rivola da comunicato Aprilia: "Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".