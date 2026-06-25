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Vinales: "Ho saputo dai media che non avrei provato la Ktm 850cc, il messaggio è chiaro"

lo sfogo

Lo sfogo del pilota Ktm: "Per due settimane mi hanno detto che avrei provato la 850cc, prima sì e poi no. Alla fine ho saputo dai giornalisti che l'avrebbe provata Acosta. Con episodi del genere credo che il messaggio sia chiaro. Il futuro? Non mi vedo ancora fuori, ma se dovesse succedere non finisce il mondo"

GP ASSEN, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Niente test con la futura MotoGP 850cc per Maverick Vinales, con Ktm che a Brno, lunedì 22 giugno, ha fatto scendere in pista Pedro Acosta (dall'anno prossimo in Ducati): "Da Ktm non ho ricevuto nessuna novità. Del resto non mi hanno nemmeno fatto partecipare al test, credo sia abbastanza chiaro quello che posso intuire", ha commentato nel media scrum di Assen. "Non l'avevo neanche chiesto: per due settimane mi hanno detto prima sì e poi no, alla fine mi è arrivata dai giornalisti la notizia che avrebbe provato Pedro. Sarebbe stato così difficile chiamarmi e dirmelo? Nessuno mi ha chiamato né spiegato nulla, quando mi avevano detto due settimane prima che il test sarebbe toccato a me. Con episodi del genere credo che il messaggio sia piuttosto chiaro". In chiusura sul suo futuro: "Se dovrò lasciare il mondiale ci sarà solo un responsabile: Ktm. Non mi vedo ancora fuori, ma se dovesse succedere ci sono mille altre cose da fare. Di certo non finisce il mondo".

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