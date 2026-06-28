Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, oggi il GP Olanda: orari tv, griglia di partenza ad Assen e ultime news

motogp fotogallery
26 foto

Martin ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE dalle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del Mondiale. Quarto Fernandez, a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. Noale in festa anche nella Sprint grazie alla doppietta della Trackhouse (vittoria di Raul, 2° il giapponese). Di seguito la griglia di partenza e le ultime news sul meteo

SPRINT: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, la griglia 2027 in attesa di altri annunci

mercato piloti

La griglia piloti per la prossima stagione dopo i primi annunci di Ducati (rinnovo Marquez e...

23 foto

Griglia partenza Assen: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

Primo storico poker in qualifica per Aprilia: Martin partirà ancora dalla pole ad Assen, con...

23 foto

Trackhouse show ad Assen: le pagelle della Sprint

DI P. BELTRAMO

Il team Trackhouse firma una storica doppietta piazzando Raul Fernandez (10 e lode) e Ogura (9)...

14 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Assen

MotoGp

Marco Bezzecchi guadagna un punto su Jorge Martin nella Sprint Race di Assen: ora lo spagnolo è a...

24 foto

Le cadute di Alex Marquez e Aldeguer in Pre-quali

dopo le cadute

Aldeguer non proseguirà il GP d'Olanda: il pilota spagnolo ha subito la frattura della vertebra...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Acosta: "Problemi? Ogni giorno c'è una sorpresa"

    ktm

    Giornata complicata per Acosta, frenato da problemi tecnici in mattinata e arrivato 9° nella...

    Moto2, GP d'Olanda: Alonso in pole, 6° Vietti

    ASSEN

    Seconda pole consecutiva e record del colombiano sulla pista di Assen. In prima fila anche...

    Moto3: Quiles in pole, indietro gli italiani

    GP OLANDA

    Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale. In prima fila con...