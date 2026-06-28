MotoGP, oggi il GP Olanda: orari tv, griglia di partenza ad Assen e ultime news
Martin ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE dalle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del Mondiale. Quarto Fernandez, a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. Noale in festa anche nella Sprint grazie alla doppietta della Trackhouse (vittoria di Raul, 2° il giapponese). Di seguito la griglia di partenza e le ultime news sul meteo
SPRINT: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 15.30: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 2 (diretta su Sky Sport Arena, canale 204)
- Ore 16: Race Anatomy
- Prima della MotoGP spazio alla gara Moto3 (con Quiles in pole) e alla Moto2, dove sarà ancora David Alonso a partire davanti a tutti. Primo degli italiani in griglia Celestino Vietti (6°), mentre il leader del Mondiale, Manu Gonzalez, scatterà dall'ottava casella. Munoz retrocesso in ultima posizione (dalla quarta) per carene non omologate
- Anche oggi ad Assen dovrebbe fare molto caldo (anche se con qualche grado in meno rispetto a venerdì e sabato per via della pioggia di ieri sera). Temperatura prevista negli orari delle gare tra 26 e 28 gradi
- Storico poker in qualifica per Aprilia: Martin in pole davanti a Ogura, Bezzecchi e Fernandez. Nella Sprint dominio della Trackhouse per la prima doppietta del team americano: vittoria di Raul, secondo il giapponese. Sul podio anche la Ducati di Fabio Di Giannantonio (VR46). Quarto Bez, che ha 9 punti di vantaggio su Martin e 22 su Diggia. Out Aldeguer, unfit per la frattura della vertebra T7.