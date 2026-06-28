Martin ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE dalle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del Mondiale. Quarto Fernandez, a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. Noale in festa anche nella Sprint grazie alla doppietta della Trackhouse (vittoria di Raul, 2° il giapponese). Di seguito la griglia di partenza e le ultime news sul meteo

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