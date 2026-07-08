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Pedro Acosta a Sky Sport: dalla scelta Ducati a Marc Marquez come compagno di box

esclusiva

Pedro Acosta, futuro pilota Ducati, ha parlato in esclusiva a Sky Sport in una lunga chiacchierata con Sandro Donato Grosso: dalla scelta di lasciare Ktm per guidare una Desmosedici dal 2027 a Marc Marquez come futuro compagno di box, passando per la prima vittoria MotoGP, sogno che continua a inseguire. Qui alcuni estratti dello speciale che andrà in onda nel weekend del Sachsenring. L'intervista integrale sarà disponibile anche su Sky Sport Insider

Su Marc Marquez futuro compagno di squadra

Sul perché non ha ancora vinto una gara in MotoGP

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