Pedro Acosta a Sky Sport: dalla scelta Ducati a Marc Marquez come compagno di boxesclusiva
Pedro Acosta, futuro pilota Ducati, ha parlato in esclusiva a Sky Sport in una lunga chiacchierata con Sandro Donato Grosso: dalla scelta di lasciare Ktm per guidare una Desmosedici dal 2027 a Marc Marquez come futuro compagno di box, passando per la prima vittoria MotoGP, sogno che continua a inseguire. Qui alcuni estratti dello speciale che andrà in onda nel weekend del Sachsenring. L'intervista integrale sarà disponibile anche su Sky Sport Insider