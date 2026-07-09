Dall'emozione per i primi momenti con suo figlio Oliviero alla standing ovation dei ducatisti a Misano in occasione del Wdw, passando per le chance di poter lottare per il titolo mondiale: ecco le parole di Pecco Bagnaia alla vigilia del GP Germania LA CLASSIFICA PRIMA DEL SACHSENRING - LA CONFERENZA PILOTI LIVE

Pecco Bagnaia continua a crederci, nonostante il ritiro di Assen per un problema tecnico ("Cosa è successo? Non lo so, devo ancora parlare con gli ingerneri"). Il torinese, quasi al giro di boa della stagione, si trova a 63 punti dalla vetta del Mondiale, in questo momento occupata da Jorge Martin: "Non ho ancora il potenziale per pensare di vincere il campionato in questo momento - chiarisce il tre volte iridato -. Ma i punti di ritardo dal primo sono pochi a metà campionato e bisogna continuare a crederci e a lavorare. Poi, magari, arriverà il momento in cui potrò pensare di lottare per vincere". Il favorito del GP è Marc Marquez, nove volte vincitore al Sachsenring in MotoGP: "Penso sia lui l’uomo da battere. Lavorando bene potrò essere vicino a lui, ma dovrò trovare qualcosa in più per riuscirci. Non è una delle mie piste preferite, ma sono sempre andato bene".

"Che emozione al Wdw, non me l'aspettavo" Bagnaia dal 2027 correrà in Aprilia, lo scorso weekend ha partecipato al suo ultimo Wdw: "Vedere l’affetto dei ducatisti a Misano è stato incredibile, non mi immaginavo una cosa del genere. Significa che qualcosa di buono in questi anni l’ho fatto, è stato emozionante". Poi sulla sua storia con Ducati: "Abbiamo lavorato bene fin da subito. Nei primi due anni con Jack Miller abbiamo creato quello che è il team Ducati di oggi. Mi hanno dato retta e siamo riusciti a mettere in pista una moto che andasse bene con tutti. È qualcosa che mi rende orgoglioso. Poi le cose possono cambiare, ma nulla toglie al lavoro che abbiamo fatto". Vedi anche Bagnaia, standing ovation per il suo ultimo Wdw