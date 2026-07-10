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Morbidelli, penalità per la gara in Germania: ha ostacolato Acosta nelle Pre-qualifiche

l'episodio

Venerdì di Pre-qualifiche in chiaroscuro per il pilota del team VR46 al Sachsenring: entrato nei primi 10, ma costretto a scontare tre posizioni in griglia domenica per aver ostacolato Acosta. "Sono soddisfatto della giornata - spiega Morbidelli - abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per la sanzione". Morbido è rimasto un po' perplesso dalla penalizzazione: "Stavo uscendo dal box, mancavano ancora 39 minuti… Preferisco rimanere concentrato sui lati positivi, che sono tanti"

I QUALIFICATI AL Q2

Pre-qualifiche con un retrogusto amaro per Franco Morbidelli al Sachsenring. Il pilota del team VR46 ha chiuso al 10° posto, conquistando l'ultima casella utile per entrare direttamente nel Q2, ma sarà penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica per aver ostacolato in curva 7 Pedro Acosta nel corso delle Pre-qualifiche. Decisione che lo ha lasciato un po' perplesso. "Stavo uscendo dal box e spingendo alla grande per la practice - ha spiegato a Sky Sport - Mancavano ancora 39 minuti... Meglio rimanere concentrati sui lati positivi, che sono tanti".

 

Il dispositivo dello Stewards Panel

Penalizzazione per Morbidelli al Sachsenring

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