Venerdì di Pre-qualifiche in chiaroscuro per il pilota del team VR46 al Sachsenring: entrato nei primi 10, ma costretto a scontare tre posizioni in griglia domenica per aver ostacolato Acosta. "Sono soddisfatto della giornata - spiega Morbidelli - abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per la sanzione". Morbido è rimasto un po' perplesso dalla penalizzazione: "Stavo uscendo dal box, mancavano ancora 39 minuti… Preferisco rimanere concentrato sui lati positivi, che sono tanti"

Pre-qualifiche con un retrogusto amaro per Franco Morbidelli al Sachsenring. Il pilota del team VR46 ha chiuso al 10° posto, conquistando l'ultima casella utile per entrare direttamente nel Q2, ma sarà penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica per aver ostacolato in curva 7 Pedro Acosta nel corso delle Pre-qualifiche. Decisione che lo ha lasciato un po' perplesso. "Stavo uscendo dal box e spingendo alla grande per la practice - ha spiegato a Sky Sport - Mancavano ancora 39 minuti... Meglio rimanere concentrati sui lati positivi, che sono tanti".