Diogo Moreira è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica al Sachsenring per aver rallentato il collega della Honda nei minuti finali delle Pre-qualifiche. "Moreira - si legge nel dispositivo dello Stewards Panel - procedeva lentamente sulla traiettoria ideale di curva 8-9, ostacolando Marini". Entrambi saranno costretti sabato a passare dal Q1: l'italiano ha chiuso al 14° posto, 17° il brasiliano

I QUALIFICATI AL Q2