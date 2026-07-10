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MotoGP in Germania, Moreira ostacola Marini: penalizzato per la gara del Sachsenring

honda lcr

Diogo Moreira è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica al Sachsenring per aver rallentato il collega della Honda nei minuti finali delle Pre-qualifiche. "Moreira - si legge nel dispositivo dello Stewards Panel - procedeva lentamente sulla traiettoria ideale di curva 8-9, ostacolando Marini". Entrambi saranno costretti sabato a passare dal Q1: l'italiano ha chiuso al 14° posto, 17° il brasiliano

I QUALIFICATI AL Q2

 

Il dispositivo dello Stewards Panel

Il dispositivo dello Stewards Panel

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