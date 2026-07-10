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Moto2, GP Germania: Guevara 1° nelle Pre-qualifiche, 8° Arbolino. Vietti fuori dal Q2

MOTO2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Guevara è stato il più veloce nel venerdì del Sachsenring davanti a Ortolà e Alonso. Quinto Gonzalez, leader del Mondiale. Arbolino (8°) direttamente al Q2. Vietti e Lunetta obbligati a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Inizio in salita per Lunetta e Vietti, entrambi fuori dalla Q2 (per ora) e obbligati a riprovarci sabato mattina in Q1. Entrambi sembravano in grado di qualificarsi, ma la maggiore temperatura del pomeriggio li ha messi in difficoltà, dopo un turno mattutino tutto sommato promettente, soprattutto per Vietti che in pre-qualifica non ha ritrovato una guida fluida. 

Arbolino vola al Q2

Bene invece il pilota lombardo, contento del ritmo trovato e dell’ottavo tempo finale, alle spalle di Escrig e davanti a Oncu

Guevara chiude in testa

Miglior tempo assoluto per Guevara che ha sistemato la questione al primo giro, per poi risparmiarsi, stranamente, al box: in totale lo spagnolo ha messo insieme solo 14 giri, al contrario di Alonso che ne ha macinati 23, dopo aver firmato il terzo tempo subito a inizio turno.

Bene Ortolà, 5° Gonzalez

Secondo tempo per Ortolà, quarto per Senna Agius, quinto per il leader del Mondiale che ha lavorato a lungo sul ritmo gara con le stesse gomme della mattina, prima di montarne di nuove e garantirsi l’accesso in Q2 senza fatica. Turno in chiaro-scuro per Holgado (dodicesimo comunque sicuro della Q2) che non è apparso per ora sui suoi livelli consueti. Già in Q2: Furusato, Roberts e Aji.

Moto2, GP Germania: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto2, GP Germania: i risultati delle Pre-qualifiche

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