L'indonesiano è stato il migliore nel venerdì del Sachsenring. Cadute per Quiles (leader del Mondiale) e Pini, entrambi costretti a passare dal Q1, come Carraro. Buon turno di Bertelle, 9° nelle Pre-qualifiche e direttamente al Q2. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP LIVE, CLICCA QUI

Comincia male il weekend di Maximo Quiles, lento al mattino, caduto nella ghiaia del Sachsenring, durante il primo giro della prequalifica, a circa 180 all’ora (grande spavento, ma nessuna conseguenza fisica).

Cade anche Pini: dovrà passare dal Q1 E non è l’unica sorpresa del pomeriggio tedesco. Qualche minuto dopo, è caduto anche Guido Pini insieme a Cruces e come lo spagnolo di Martinez (nessuno dei due ha potuto riprendere il turno) dovrà passare dal Q1. Che si preannuncia combattuto perché da lì dovranno passare anche Fernandez, Perrone e Almansa rimasto in albergo a curarsi un’improvvisa febbre.

Pratama il più veloce A chiudere il turno in testa è stato Pratama, altra sorpresa, davanti a Esteban e O’Shea. Ma l’altro risultato inatteso è il quarto tempo di Jesus Rios, promettente rookie portato in pista dal team Snipers. Peccato per O’Goorman (team Sic58) che ha visto sfumare l’accesso diretto in Q2 all’ultimo, superato da Salmela quando ormai sembrava fatta.

Bertelle al Q2 Unico italiano già qualificato in Q2 è quindi Matteo Bertelle, autore di un turno convincente, concluso in nona posizione e con un discreto ritmo (“abbastanza contento, ritmo discreto, stiamo lavorando bene, ma bisogna migliorare la gestione della gara perché la gomma nuova finisce in fretta”)