Un 'gradino' in curva 3 tradisce Marc Marquez in avvio di FP1 al Sachsenring: il pilota spagnolo si stende senza conseguenze, prima di tornare in sella e iniziare a mettere paura ai suoi avversari. Alla fine delle Libere è 2° alle spalle di Raul Fernandez, ma senza cambiare gomme e con un passo gara che sembra già ineguagliabile. Nello stesso, insidioso, punto in cui è caduto il nove volte campione del mondo è poi scivolato anche Franco Morbidelli

I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE