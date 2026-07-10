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Marc Marquez, oggi la caduta nelle prove libere del GP Germania. VIDEO

gp germania

Un 'gradino' in curva 3 tradisce Marc Marquez in avvio di FP1 al Sachsenring: il pilota spagnolo si stende senza conseguenze, prima di tornare in sella e iniziare a mettere paura ai suoi avversari. Alla fine delle Libere è 2° alle spalle di Raul Fernandez, ma senza cambiare gomme e con un passo gara che sembra già ineguagliabile. Nello stesso, insidioso, punto in cui è caduto il nove volte campione del mondo è poi scivolato anche Franco Morbidelli

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