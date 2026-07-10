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MotoGP, orari GP Germania: dove vedere gara al Sachsenring in tv e streaming su Sky e NOW

MotoGp

Guida al Gran Premio di Germania, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica: orari, repliche e tutti i temi del Sachsenring. Si parte oggi, venerdì 10 luglio, con prove libere e Pre-qualifiche

GP GERMANIA, LE PROVE LIBERE LIVE

Mondiale MotoGP al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si riparte dopo il weekend di Assen, che ha visto Jorge Martin (fresco di annuncio in Yamaha) tornare leader del Mondiale dopo la caduta di Marco Bezzecchi nei primi giri della gara: il pilota italiano è chiamato a reagire dopo i tre 'zeri' consecutivi nei GP della domenica tra Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda. In generale classifica cortissima, con otto piloti (da Martin a Bagnaia) racchiusi in 63 punti.

Sabato Sprint alle 15, gara domenica alle 14

Al Sachsenring si parte venerdì con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio, alle 15, si inizia a fare sul serio con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato la giornata inizia alle 10.10 con le FP2, a seguire le qualifiche dalle 10.50 e la Sprint Race alle 15. Domenica la gara lunga della top class è in programma alle 14.

Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15

Prima dellaMotoGP da non perdere anche la gara Moto3, che scatta alle 11, e a seguire la Moto2, dalle 12.15. I Gran Premi delle due classi saranno come sempre commentati da Rosario Triolo e Mattia Pasini. 

Le repliche della gara

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP Germania sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.

GP Germania, gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Venerdì 10 luglio

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 11.40 – Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 11 luglio

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live 
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP – Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 12 luglio

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

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