Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Donington, Bulega precede Montella nelle prove libere

SUPERBIKE

Anche a Donington è Bulega a dettare legge in Superbike: suo il miglior tempo nelle libere. Sorprende Montella al secondo posto grazie al tempo della FP2, Lecuona 3°. Le gare del sabato e della domenica saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW

SBK DONINGTON, IL PROGRAMMA SU SKY

Un mese dopo Misano, la Superbike torna in pista a Donington Park per l’ottavo round stagionale. Cambiano i circuiti e le nazioni, ma evidentemente non le tradizioni: è ancora Nicolò Bulega a comandare le operazioni, siglando il miglior tempo del venerdì in 1'25.460. Primo sia al mattino che al pomeriggio, il pilota emiliano si è dimostrato veloce tanto sul giro secco quanto nel ritmo gara, come sempre. Davanti a sé, l’occasione per sfatare un tabù: Bulega ha infatti vinto sul tracciato inglese nella Supersport, ma non ancora in Superbike (in cui ha fatto, però, cinque secondi posti consecutivi). La grande sorpresa di giornata è Yari Montella, fresco di rinnovo con il team Barni Spark: per lui arriva la seconda posizione di giornata. Le due Ducati della squadra di Marco Barnabò, peraltro, montano il forcellone Suter provato per la prima volta ai test di Misano svolti a fine maggio e, in seguito, nuovamente testato a Cremona a fine giugno. Il riscontro sembra positivo, data anche la settima piazza di Alvaro Bautista. Il “solito” Iker Lecuona chiude terzo alle spalle di Montella, seguito da Alex Lowes con la prima delle Bimota e dallo sfortunato Tarran Mackenzie: caduto in ingresso alla curva Goddards, lo scozzese si è procurato una commozione cerebrale e sospette fratture a clavicola e caviglia sinistra, venendo dichiarato non idoneo a proseguire il weekend di casa. La sua caduta in FP2 ha obbligato all’esposizione della bandiera rossa per permettere soccorsi e ripristino delle barriere di protezione. Sesto tempo per Sam Lowes, poi il già citato Bautista, mentre a chiudere la top ten sono Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff e Tommy Bridewell. La migliore delle Honda è quella della wild card di lusso Jonathan Rea, undicesimo precedendo Alberto Surra e Axel Bassani. Diciassettesimo il rientrante Danilo Petrucci, seguito dalle Yamaha di Andrea Locatelli e Stefano Manzi; ventitreesimo Mattia Rato.

sbk

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moreira, penalità in griglia: ha rallentato Marini

honda lcr

Diogo Moreira è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica al...

Morbidelli ostacola Acosta: 3 posizioni in griglia

l'episodio

Venerdì di Pre-qualifiche in chiaroscuro per il pilota del team VR46 al Sachsenring: entrato nei...

Donington, Bulega brilla nelle prime libere

SUPERBIKE

Anche a Donington è Bulega a dettare legge in Superbike: suo il miglior tempo nelle libere....

Beirer: "Vinales? Spiace. Ora parliamo con Marini"

ktm

Il direttore motorsport Ktm ha parlato così a Sky: "Con Alex Marquez e Diggia avremo un team...

Guevara davanti nelle Pre-qualifiche, 8° Arbolino

MOTO2

Guevara è stato il più veloce nel venerdì del Sachsenring davanti a Ortolà e Alonso. Quinto...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS