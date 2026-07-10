Oncu sigla la pole position della classe Supersport a Donington, per lui è la quarta in stagione. Arenas e Booth-Amos in prima fila, bene Alcoba con il quarto tempo. Herrera dominatrice nel WorldWCR, dietro di lei Neila e Ramos. Le gare del sabato e della domenica saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW

A Donington Park iniziano le ostilità per le classi Supersport e WorldWCR, a corollario della Superbike. Nella sessione di Superpole della middle class il più veloce di tutti è stato Can Oncu, che con un giro in 1’29.650 conquista la quarta pole position in stagione, nonché l’ottava della carriera in Supersport. In una sessione interrotta dalla bandiera rossa per pulire la pista dopo la prima caduta di Alessandro Zaccone, scivolato due volte alla chicane Fogarty, il turco di casa Ten Kate mette la sua Yamaha davanti alla moto gemella di Albert Arenas, con tre decimi di margine sul leader del mondiale. Primo nelle prove libere, il padrone di casa Tom Booth-Amos conquista la prima fila e scatterà terzo in Gara 1 davanti a una delle note più positive di giornata: Jeremy Alcoba, infatti, si issa al quarto posto completando finalmente una Superpole di alto livello, lui che storicamente si è sempre dovuto inventare rimonte dalle zone meno nobili della griglia di partenza. Quinto tempo per Aldi Mahendra seguito da Jaume Masià, mentre in terza fila troviamo Valentin Debise, Roberto Garcia e Oli Bayliss. Decimo Philipp Oettl davanti a Matteo Ferrari, migliore degli italiani. Nel WorldWCR, invece, è arrivata la quarta pole position stagionale su cinque gare per Maria Herrera (1’39.091), che nel weekend di Donington vive il suo primo match point per il titolo. Dopo questa tappa, infatti, al mondiale femminile mancherà solo il gran finale di Jerez a metà ottobre, quindi è già il momento di fare i conti: qualora guadagnasse ventisei punti sulla connazionale Beatriz Neila, la spagnola del team Terra&Vita GRT si laureerebbe già campionessa. La sua rivale scatta proprio alle sue spalle, con la prima fila chiusa da Paola Ramos, alla prima esperienza sul tracciato di Donington; al quarto posto Pakita Ruiz, che precede Tayla Relph e la neolaureata in meccanica Yvonne Cerpa. Non brillano le pilote italiane: dodicesima Roberta Ponziani, diciannovesima Arianna Barale, ventiduesima Denise Dal Zotto.