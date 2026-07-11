Il torinese ha commentato il settimo posto nella Sprint nel media scrum: "Sono partito bene, poi gli ultimi cinque giri ho finito entrambi gli pneumatici e ho dovuto accontentarmi. Con la nuova griglia più parti avanti, meglio è. Avendo una sola qualifica, se la sbagli sei fregato per due gare: si potrebbe fare come in Superbike, dove le posizioni della Sprint sono usate per lo schieramento della gara. Bezzecchi? Nelle ultime gare è stato sfortunato, ha un potenziale enorme" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

"Sono partito bene, ho cercato di seguire i piloti davanti a me, ma appena la gomma posteriore ha iniziato a calare ho forzato molto sull'anteriore perché non posso fare scivolare il posteriore in accelerazione come fanno gli altri piloti Ducati". Così Pecco Bagnaia, che ha commentato al media scrum il 7° posto nella Sprint Race del Sachsenring. Poi ancora: "Ho finito entrambi gli pneumatici, gli ultimi 5 giri sono stati molto difficili. Ho cercato di avvicinarmi a Martin ma stavo rischiando troppo e ho dovuto accontentarmi. Forse il miglior risultato possibile per me sarebbe stato il 6° posto, ma il 7° è un buon compromesso considerando quanto ho faticato".

"Si potrebbero usare le posizioni della Sprint per la griglia della gara" Sulla griglia di partenza più distanziata: "Vedevo che il primo era veramente lontano", commenta scherzando. "È chiaro che ora più parti davanti e meglio è, partire dietro è un gran deficit. Inoltre, con una sola qualifica, se la sbagli sei fregato per due gare e questo è un enorme limite. Secondo me, una buona idea è quella usata in Superbike: usare le posizioni della Sprint per lo schieramento della gara. Non sarebbe male una soluzione del genere". E sulla gara lunga: "Se riusciremo a capire quello che sta facendo Alex Marquez, potrà essere competitivo. Io non ho il potenziale per stare davanti. Alex è il più veloce: se riuscisse a superare Marc, potrebbe averne di più". Bagnaia poi parla della sua moto: "La GP26, come quella dello scorso anno, è più in linea con la 2023, rispetto ad altre moto che preferivo. Hanno più carico sul posteriore e quel tipo di bilanciamento mi ha sempre dato un po' fastidio. Sono più in linea con Alex, lamentiamo le stesse cose".