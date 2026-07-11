MotoGP, Luca Marini è il prescelto di Ktm Tech3 per il 2027

MotoGP, Luca Marini è il prescelto di Ktm Tech3 per il 2027mercato piloti
Luca Marini è il prescelto del team Ktm Tech3 per il 2027. Ancora non c'è un accordo totale, ma ora le parti inizieranno a trattare per trovare una quadra. Mancano gli ultimissimi dettagli, invece, per Bulega in VR46: al centro del confronto c'è la durata del contratto che potrebbe essere un biennale. Jack Miller saluta la MotoGP: andrà in Superbike con la Yamaha. Nel VIDEO le ultime di mercato da Sandro Donato Grosso e Rosario Triolo