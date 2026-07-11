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Moto2, qualifiche GP Germania: pole e record di Ortolà, 12° Lunetta. HIGHLIGHTS

SACHSENRING
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Prima pole in Moto2 per il pilota valenciano che realizza anche il giro record della pista al Sachsenring. In prima fila anche Gonzalez e Guevara, primo e secondo nella classifica del Mondiale. Più indietro gli italiani: 12° Lunetta, 16° Arbolino, 22° Vietti. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT

Prima pole col botto. Ivan Ortolà, vera sorpresa del giorno, ha anche demolito il record della pista, per segnare sul calendario la sua migliore qualifica in Moto2. Un giro perfetto, di cuore, sfiorando i cordoli esterni, lanciandosi in discesa a gas spalancato. 

Sfida 'Mondiale' in prima fila

Sembrava impossibile avvicinarlo e solo nel finale un Gonzalez, fin lì sornione, quasi in ombra, ha sfoderato il suo talento per fermare il cronometro a soli 38 millesimi dal connazionale (superando anche un altro pilota nel suo giro quasi impeccabile). Terzo Guevara, il primo degli inseguitori in campionato. Quarto Holgado, meglio del coccolatissimo compagno di squadra Alonso, finito in ottava posizione. Bene Agius ed Escrig, rispettivamente quinto e sesto, a completare la seconda fila. 

Lunetta il migliore degli italiani

Italiani tra luce e ombre: Luca, dopo aver superato la Q1 col miglior riscontro cronometrico, tutto sommato non è andato male in Q2, sistemandosi in quarta fila col dodicesimo tempo. Se facesse un passo avanti in gara, farebbe contento anche il suo team manager, Boscoscuro, e chi ha creduto molto in lui quando ha deciso di passare alla media cilindrata, dopo un solo anno in Moto 3. 

Più indietro Arbolino e Vietti

Tony Arbolino non ha confermato quanto di buono visto in prova e non è andato oltre la sedicesima posizione. Vietti, non pervenuto: sulla pista dove deteneva il record “all time” si è incagliato in Q1 e dovrà partire dalla ventiduesima casella.

Moto2, la griglia di partenza del GP Germania

Moto2, la griglia di partenza del GP Germania

La classifica del Mondiale

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