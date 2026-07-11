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Moto3, qualifiche GP Germania: Uriarte in pole, 7° Bertelle. HIGHLIGHTS

MOTO3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima pole in Moto3 per Uriarte che al Sachsenring scatterà davanti a Morelli e Danish. In quarta casella Quiles, leader assoluto di questa prima parte del Mondiale. Settimo Bertelle, 23° Pini. Ultimo Carraro, penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida estremamente lenta in Q1. Out Almansa, influenzato. Domenica la gara alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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In classifica naviga tranquillo al comando (90 punti su Carpe, 102 su Almansa), situazione comoda per affrontare l’ultima gara prima della pausa estiva con relativa tranquillità. Ma il Quiles visto in prova e qualifica non sembra il solito dominatore

Maximo in seconda fila, ma...

Quarto in griglia, dovrà lottare per salire sul podio, prospettiva che può appunto considerare con un occhio alla classifica, che non è in discussione. Ma pensando a quanto fatto finora, sei vittorie e nove podi in dieci gare, sembra improbabile vedere in gara un Quiles calcolatore. Probabilmente vorrà chiudere la prima parte di stagione con il suo sigillo. 

 

Prima pole per Uriarte

Di sicuro è quello che pensano tutti, compreso Brian Uriarte che partirà dalla prima casella con un tempo quasi da record (a un decimo per la precisone da quanto fatto registrare da Munoz l’anno scorso). Anche Morelli, compagno di squadra di Quiles, partirà davanti al leader del Mondiale, secondo tra Uriarte e Danish, altra sorpresa del giorno. 

Bertelle il migliore degli italiani

Quiles però si è messo dietro Carpe e può contare sull’assenza di Almansa, bloccato a letto dalla febbre. E gli italiani? Pini non ha passato la Q1 e dovrà schierarsi in ottava fila; Bertelle, tutto sommato, non è andato male, settimo (peccato aver perso la seconda fila per soli 9 millesimi), ma per la gara rimane ottimista: “Ho trovato un po’ di traffico in qualifica, ma siamo abbastanza veloci”. E anche secondo lui “Quiles è il pilota da battere”.

Carraro penalizzato di 12 posizioni

Il pilota padovano, 22° in qualifica, scatterà dall'ultima casella della griglia: penalizzato di 12 posizioni per guida estremamente lenta nel corso del Q1.

Moto3, la griglia di partenza del GP Germania

Moto3, la griglia di partenza del GP Germania

La classifica del Mondiale

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