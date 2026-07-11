Quarto in griglia, dovrà lottare per salire sul podio, prospettiva che può appunto considerare con un occhio alla classifica, che non è in discussione. Ma pensando a quanto fatto finora, sei vittorie e nove podi in dieci gare , sembra improbabile vedere in gara un Quiles calcolatore. Probabilmente vorrà chiudere la prima parte di stagione con il suo sigillo.

Bertelle il migliore degli italiani

Quiles però si è messo dietro Carpe e può contare sull’assenza di Almansa, bloccato a letto dalla febbre. E gli italiani? Pini non ha passato la Q1 e dovrà schierarsi in ottava fila; Bertelle, tutto sommato, non è andato male, settimo (peccato aver perso la seconda fila per soli 9 millesimi), ma per la gara rimane ottimista: “Ho trovato un po’ di traffico in qualifica, ma siamo abbastanza veloci”. E anche secondo lui “Quiles è il pilota da battere”.