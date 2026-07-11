Nel GP Germania è stata introdotta una novità in griglia di partenza per aumentare la sicurezza: la distanza tra i piloti della stessa fila è stata portata da 3 a 4 metri, mentre quella tra una fila e l'altra è passata da 9 a 12 metri. Una modifica che consente ai piloti di arrivare alla staccata della prima curva più distanti rispetto al passato. Nel VIDEO l'analisi allo Sky Tech che mette a confronto la partenza della Sprint del Sachsenring con quella del GP Ungheria, con le distanze ridotte

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