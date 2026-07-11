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Superbike a Donington, Lecuona vince Gara 1. Bulega si ferma dopo 25 vittorie di fila

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Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

©IPA/Fotogramma

Iker Lecuona batte il compagno di squadra Nicolò Bulega e conquista la sua prima vittoria in carriera in Superbike al termine di una super battaglia. La striscia di vittorie consecutive dell'italiano si ferma a 25: era iniziata lo scorso ottobre, negli ultimi round 2025. Montella completa il podio, 6 Ducati nelle prime 6 posizioni. Domenica la Superpole Race alle 12.10 e Gara 2 alle 16.30, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

L'INTERVISTA A BULEGA DI SKY SPORT INSIDER

L’impero è caduto. Dopo venticinque vittorie consecutive di cui ventuno nel mondiale 2026, la striscia di imbattibilità di Nicolò Bulega si interrompe per mano di Iker Lecuona nella Gara 1 di Superbike a Donington Park. La sua prima vittoria in campionato arriva una settimana dopo la nascita della figlia Luna, a coronamento di un momento roseo nella vita del pilota iberico. Il secondo posto di Bulega, invece, non toglie nulla al valore e alla grandezza di ciò che ha fatto e sta facendo quest’anno, anzi, se possibile lo nobilita ancora di più

Due decimi di differenza

Se in Superpole l’italiano aveva beffato il compagno di squadra per cinquantadue millesimi, nel pomeriggio lo spagnolo è scattato meglio e ha immediatamente preso il comando in curva uno, impostando per sé e per Bulega una fuga dal resto del gruppo. Al termine di una gara fatta di sorpassi e controsorpassi, corsa con un ritmo talmente elevato da risultare ventinove secondi più rapida della Gara 1 del 2025, Lecuona ha preceduto il rivale per meno di due decimi. 

Dominio 'Rosso'

Aruba.it Racing - Ducati festeggia la diciannovesima doppietta consecutiva (la prima in ordine inverso) e domani potrebbe già conquistare il titolo dedicato alle squadre, così come Ducati potrebbe fare suo quello per i costruttori. Nelle prime sei posizioni di Gara 1, infatti, troviamo nuovamente solo moto “rosse”: per la nona volta in stagione Yari Montella ha concluso al terzo posto, dimostrando peraltro un ritmo molto importante. Giù dal podio, Sam Lowes ha contenuto un positivo Tommy Bridewell, mentre Lorenzo Baldassarri ha concluso sesto dopo essere sceso fino alla decima posizione nelle prime fasi.

Bassani, Locatelli e Petrucci a punti

Settima piazza per la Bimota di Alex Lowes davanti a Garrett Gerloff, Axel Bassani e Xavi Vierge a completare la top ten. Andrea Locatelli va a punti grazie al tredicesimo posto, così come Danilo Petrucci che chiude quindicesimo. Sedicesima posizione finale per Stefano Manzi, mentre Mattia Rato chiude diciannovesimo. Ritirato Jonathan Rea. 

Gara 1 a Donington, i risultati

Classifica, la top 10

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