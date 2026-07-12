Marco Bezzecchi è stato operato con successo alla clavicola sinistra: come comunicato da Aprilia la frattura è stata ridotta e stabilizzata (era scomposta) dal dottor Giuseppe Porcellini. La casa di Noale spera di riavere il Bez in pista a Silverstone dopo la pausa estiva (7-9 agosto)

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