Marco Bezzecchi è stato operato con successo alla clavicola sinistra: come comunicato da Aprilia la frattura è stata ridotta e stabilizzata (era scomposta) dal dottor Giuseppe Porcellini. La casa di Noale spera di riavere il Bez in pista a Silverstone dopo la pausa estiva (7-9 agosto)
Il comunicato di Aprilia
"Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico".