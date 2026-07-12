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Bezzecchi operato dopo l'infortunio alla clavicola: punta al rientro nel GP Silverstone

MotoGp

Marco Bezzecchi è stato operato con successo alla clavicola sinistra: come comunicato da Aprilia la frattura è stata ridotta e stabilizzata (era scomposta) dal dottor Giuseppe Porcellini. La casa di Noale spera di riavere il Bez in pista a Silverstone dopo la pausa estiva (7-9 agosto)

FOTO-VIDEO DELLA CADUTA

Il comunicato di Aprilia

"Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico".

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