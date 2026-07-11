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Bezzecchi, infortunio dopo la caduta di oggi: frattura della clavicola, sarà operato

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Caduta per Bezzecchi durante le qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua RS-GP in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend

LA SPRINT LIVE, CLICCA QUI - IL VIDEO DELLA CADUTA

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