Caduta per Bezzecchi durante le qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua RS-GP in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend

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