Bezzecchi, infortunio dopo la caduta di oggi: frattura della clavicola, sarà operato
Caduta per Bezzecchi durante le qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua RS-GP in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend
- Il comunicato Aprilia: "In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile".
- Franco Perona, Chief Medical Officer Lifenet per Aprilia Racing, ha parlato su Sky delle condizioni di Bez: "Sta bene. Il dottor Charte ha diagnosticato la frattura della clavicola sinistra. Una frattura scomposta che richiede un intervento, sarà eseguito in Italia dal dottor Porcellini. Stiamo valutando come gestire la logistica per riportare Marco in Italia il prima possibile. Oggi cercheremo di farlo rientrare in Italia, presumo che l'intervento venga effettuato tra domani e dopodomani".