Jorge Martin chiude al 5° posto al Sachsenring, tenendo dietro Bagnaia al termine di un duello che ha riportato indietro al Mondiale 2024, quando i due si giocavano il titolo: "È stato un weekend veramente tosto, ma alla fine abbiamo finito tutte e due le gare e abbiamo preso punti. Bisogna lavorare molto per capire cosa non stiamo facendo bene perché mi manca tanta velocità". Su Pecco: "Lo avevo dietro ma mi sono focalizzato sul non commettere errori. Mi ha ricordato un po' il 2024..."

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