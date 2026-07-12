Trionfo di Ortolà, in testa dal primo all'ultimo giro al Sachsenring. Sul podio anche Holgado e Guevara, salito a -51,5 punti da Gonzalez in campionato: il leader del Mondiale ha chiuso 6° in Germania. Buon 10° posto di Lunetta, 16° Arbolino. Fuori Vietti a causa di una caduta. Alle 14 la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW MOTOGP, LA GARA LIVE

C’ha messo il cuore fin dalle qualifiche con quel giro generosissimo che l’ha spedito in pole position. E l’ha ribadito in gara, Ortolà, con le ultime due tornate sulle uova, dopo avere guidato in testa per tutta la corsa. La moto che sbandava a ogni curva e Holgado attaccato alla sua ruota posteriore. Tener dietro il pilota di Aspar sembrava impossibile, eppure c’è riuscito, di carattere, col cuore. Per lui è la seconda vittoria in Moto 2.

Sale Holgado, scende Alonso Per Daniel è invece il 9° podio di categoria, che lo porta a un solo punto dal compagno di squadra Alonso, caduto al diciottesimo giro quando cercava di ricucire sui primi, dopo aver superato Agius. “Finalmente, sono tornato sul podio – ha detto Holgado -, ho spinto fino al limite all’ultimo giro, speravo di vincere, ma se ne riparlerà dopo la pausa estiva”.

La gara di Gonzalez È mancato Gonzalez che in prova sembrava aver trovato un buon ritmo, ma in gara il leader del Mondiale è invece rimasto staccato dalla zona podio, girando su buoni tempi, non abbastanza però, per chiudere il gap. Alla fine, ha chiuso in sesta posizione a quasi due secondi dal più veloce Furusato.

Gli italiani: 10° Lunetta, out Vietti Buona prestazione di Luca Lunetta, un decimo posto che lo ripaga di un weekend convincente (sperando che riesca a dare continuità). “Questo è solo l’inizio” le sue parole. Pessima invece la prestazione di Celestino Vietti che aveva illuso venerdì, ma solo in prova, su una pista a lui ben congeniale. Il pilota di Boscoscuro ha invece mancato la qualifica e in gara è pure caduto. Sedicesimo Tony Arbolino. Canet, caduto nel giro di schieramento, è poi scivolato anche in gara.

L'ordine d'arrivo del GP di Germania