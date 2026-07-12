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Moto2 in Germania, dominio di Ortolà. Lunetta in top 10. Out Vietti. HIGHLIGHTS

GP SACHSENRING
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Trionfo di Ortolà, in testa dal primo all'ultimo giro al Sachsenring. Sul podio anche Holgado e Guevara, salito a -51,5 punti da Gonzalez in campionato: il leader del Mondiale ha chiuso 6° in Germania. Buon 10° posto di Lunetta, 16° Arbolino. Fuori Vietti a causa di una caduta. Alle 14 la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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C’ha messo il cuore fin dalle qualifiche con quel giro generosissimo che l’ha spedito in pole position. E l’ha ribadito in gara, Ortolà, con le ultime due tornate sulle uova, dopo avere guidato in testa per tutta la corsa. La moto che sbandava a ogni curva e Holgado attaccato alla sua ruota posteriore. Tener dietro il pilota di Aspar sembrava impossibile, eppure c’è riuscito, di carattere, col cuore. Per lui è la seconda vittoria in Moto 2. 

Sale Holgado, scende Alonso

Per Daniel è invece il 9° podio di categoria, che lo porta a un solo punto dal compagno di squadra Alonso, caduto al diciottesimo giro quando cercava di ricucire sui primi, dopo aver superato Agius. “Finalmente, sono tornato sul podio – ha detto Holgado -, ho spinto fino al limite all’ultimo giro, speravo di vincere, ma se ne riparlerà dopo la pausa estiva”.

La gara di Gonzalez 

È mancato Gonzalez che in prova sembrava aver trovato un buon ritmo, ma in gara il leader del Mondiale è invece rimasto staccato dalla zona podio, girando su buoni tempi, non abbastanza però, per chiudere il gap. Alla fine, ha chiuso in sesta posizione a quasi due secondi dal più veloce Furusato. 

Gli italiani: 10° Lunetta, out Vietti

Buona prestazione di Luca Lunetta, un decimo posto che lo ripaga di un weekend convincente (sperando che riesca a dare continuità). “Questo è solo l’inizio” le sue parole. Pessima invece la prestazione di Celestino Vietti che aveva illuso venerdì, ma solo in prova, su una pista a lui ben congeniale. Il pilota di Boscoscuro ha invece mancato la qualifica e in gara è pure caduto. Sedicesimo Tony Arbolino. Canet, caduto nel giro di schieramento, è poi scivolato anche in gara.

L'ordine d'arrivo del GP di Germania

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La nuova classifica del Mondiale

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