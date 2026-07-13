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Marc Marquez come Haaland: Viking Row col team Ducati dopo il GP Germania. VIDEO

LA CELEBRAZIONE

La Viking Row, l'ormai celebre coreografia della Norvegia al Mondiale di calcio 2026, è sbarcata anche in MotoGP: merito di Marc Marquez, che dopo la sua vittoria al Sachsenring ha riprodotto con il team Ducati la remata collettiva diventata virale in queste settimane. Il fenomeno di Cervera, in versione Erling Haaland, suona il tamburo e detta il ritmo a Davide Tardozzi, Marco Rigamonti e agli altri componenti della squadra di Borgo Panigale. Guarda il VIDEO

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