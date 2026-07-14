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MotoGP, Bezzecchi e Bagnaia nominati Ambasciatori della Diplomazia dello Sport

MotoGp

Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia sono stati nominati "Ambasciatori della Diplomazia dello Sport" dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Pecco ha affidato ai social il proprio orgoglio: "Grazie infinite per questo grande onore" mentre il pilota Aprilia, reduce dall'operazione alla clavicola sinistra, ha confermato il rientro a Silverstone: "L'operazione è andata bene e ci sarò". Il GP è in programma nel weekend del 7-9 agosto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia hanno ricevuto il titolo di "Ambasciatori della Diplomazia dello Sport" dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. La nomina è arrivata durante l'evento "Moto d'Italia - Cultura oltre la pista", organizzato alla Farnesina per celebrare il motociclismo italiano e le eccellenze del Made in Italy. Bezzecchi ha partecipato alla cerimonia in videocollegamento, essendo ancora impegnato nel recupero dopo l'operazione alla clavicola sinistra a seguito della caduta rimediata nelle qualifiche del Sachsenring.

 

Il pilota Aprilia ha commentato così il riconoscimento: "Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo. È una responsabilità unica e mi impegnerò al massimo per esserne all'altezza". Bezzecchi ha poi ringraziato la propria squadra e ricordato il successo ottenuto al Mugello: "Mi sento molto fortunato perché in Aprilia ho trovato una squadra fantastica, che mi vuole bene e che lavora duramente, sia in pista sia a Noale. Vincere al Mugello, su una moto italiana in un team ufficiale, e portare la bandiera tricolore sul podio è stata un'emozione incredibile".

 

Infine, l'aggiornamento sulle sue condizioni e la conferma del rientro dopo la pausa: "In questo momento devo concentrarmi sul recupero; l'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò". Il prossimo appuntamento è in programma nel weekend del 7-9 agosto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Bagnaia: "Lo sport è una lingua universale"

Lo stesso riconoscimento è stato conferito anche a Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha affidato ai social la propria soddisfazione: "Lo sport è una lingua universale, capace di unire persone e culture attraverso valori come rispetto, passione ed impegno ed è quello che spero di trasmettere ogni giorno".

Pecco ha poi aggiunto: "Ricevere questo riconoscimento come Ambasciatore della Diplomazia dello Sport dal Ministro degli Affari Esteri, On. Antonio Tajani, è per me motivo di grande orgoglio. Grazie infinite per questo grande onore".

Anche Rossi e Agostini insigniti del titolo

Oltre a Bagnaia e Bezzecchi, ad aver ricevuto il titolo di Ambasciatori della Diplomazia dello Sport dal Ministro Tajani sono stati anche Valentino Rossi (intervenuto da remoto), Giacomo Agostini, l'Autodromo Internazionale del Mugello, Max Biaggi e Kiara Fontanesi.

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