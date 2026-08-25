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Bezzecchi verso il GP di Aragon: "Dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta"

aprilia

Jorge Martin si presenta ad Aragon da leader del Mondiale con 240 punti dopo la pole, la vittoria nella Sprint e il secondo posto ottenuti a Silverstone. Marco Bezzecchi arriva invece in Spagna dopo i due terzi posti dell'ultimo GP, ma con le condizioni fisiche ancora da valutare. Ecco le parole dei due piloti Aprilia alla vigilia del tredicesimo appuntamento della stagione che sarà LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 28-30 agosto

Jorge Martin torna al MotorLand dopo aver saltato l'appuntamento dello scorso anno. Lo spagnolo arriva ad Aragon (LIVE su Sky e in streaming su NOW) in testa alla classifica e reduce da un weekend di Silverstone chiuso con tre piazzamenti nelle prime due posizioni tra qualifiche, Sprint e gara. "Arriviamo a uno dei GP di casa in buona forma. Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il team", ha spiegato Martin. "A Silverstone abbiamo lavorato molto bene e spero di poter continuare sulla stessa strada. Ho tanta voglia di correre davanti ai tifosi spagnoli e di tornare ad Aragón dopo aver saltato questa gara lo scorso anno. Sarà bello guidare per la prima volta la mia Aprilia al MotorLand. Mi piace il tracciato e saremo concentrati sul lavorare al meglio fin da venerdì, per cercare di avere un buon feeling sabato e domenica".

Bezzecchi: "Aragon è una pista che mi piace molto"

Per Marco Bezzecchi l'attenzione sarà rivolta anche alle condizioni fisiche. L'italiano, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio rimediato al Sachsenring, ha chiuso entrambe le gare di Silverstone al terzo posto ma ha accusato una ricaduta dopo il weekend. "Sarà sicuramente un weekend impegnativo perché dopo Silverstone fisicamente ho avuto una piccola ricaduta provocata dallo sforzo del weekend", ha spiegato Bezzecchi. "Comunque, ce lo aspettavamo, per questo stiamo cercando di sfruttare al massimo questi giorni che abbiamo per rimetterci a posto del tutto. In ogni caso, sono molto contento di andare ad Aragón, è una pista che mi piace molto e ho tanta voglia di salire in moto".

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