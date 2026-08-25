Bezzecchi verso il GP di Aragon: "Dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta"

Jorge Martin torna al MotorLand dopo aver saltato l'appuntamento dello scorso anno. Lo spagnolo arriva ad Aragon (LIVE su Sky e in streaming su NOW) in testa alla classifica e reduce da un weekend di Silverstone chiuso con tre piazzamenti nelle prime due posizioni tra qualifiche, Sprint e gara. "Arriviamo a uno dei GP di casa in buona forma. Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il team", ha spiegato Martin. "A Silverstone abbiamo lavorato molto bene e spero di poter continuare sulla stessa strada. Ho tanta voglia di correre davanti ai tifosi spagnoli e di tornare ad Aragón dopo aver saltato questa gara lo scorso anno. Sarà bello guidare per la prima volta la mia Aprilia al MotorLand. Mi piace il tracciato e saremo concentrati sul lavorare al meglio fin da venerdì, per cercare di avere un buon feeling sabato e domenica".