Ai Ogura salterà il prossimo weekend di MotoGP ad Aragon (dal 28 al 30 agosto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Trackhouse, "ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. Al suo arrivo in Europa, è stato accertato che la frattura vicino al pollice sinistro necessita di un intervento chirurgico, al quale si sottoporrà giovedì di questa settimana". Per il weekend al MotorLand sarà sostituito da Lorenzo Savadori.