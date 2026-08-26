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Luca Marini, ufficiale il passaggio in Ktm Tech3 dal 2027

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Foto sito web motogp.com

Il pilota italiano lascia Honda dopo 3 stagioni e si unisce al team satellite della casa austriaca sostituendo Enea Bastianini all'inizio dei nuovi regolamenti tecnici. La MotoGP torna ad Aragon dal 28 al 30 agosto: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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Luca Marini è ufficialmente un nuovo pilota di Ktm Tech3. Il pilota italiano, in MotoGP dal 2021, lascia Honda dopo 3 stagioni e passa al team satellite della casa austriaca a partire dalla stagione 2027, che segna l'inizio dei nuovi regolamenti tecnici. Come riportato da Sky a inizio agosto, l'accordo è stato raggiunto durante la pausa estiva al termine di una breve trattativa e l'ufficialità è arrivata dopo l'addio di Enea Bastianini e il suo passaggio in Aprilia Trackhouse. Marini dovrebbe essere affiancato da Senna Agius, pilota australiano di Moto2 che debutterebbe nella classe regina con un contratto biennale.

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Steiner: "Marini porta esperienza per la nuova era"

Il Ceo di Tech3 Guenther Steiner ha dichiarato ai canali ufficiali del team: "Luca è un pilota che seguiamo da vicino e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per quello che stiamo costruendo qui. Il 2027 rappresenterà un grande punto di svolta per la MotoGP, quindi avere un pilota che possa contribuire ai nostri progressi in questa nuova era sarà fondamentale. Luca sa come lavorare a questo livello di questo sport, che si tratti di collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto o spingersi oltre i limiti in circostanze difficili. Stiamo iniziando un nuovo entusiasmante capitolo con Ktm e crediamo che Luca abbia la velocità, l'esperienza e la determinazione necessarie per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

Goyon: "Luca sarà importante per la nostra crescita"

A lui si è unito il Team Manager Nicolas Goyon: "Siamo molto felici che Luca si unisca a noi dal 2027. Ha già dimostrato di saper competere ai massimi livelli e la sua esperienza in MotoGP sarà estremamente preziosa in questo nuovo capitolo. Ha una profonda conoscenza di ciò che è richiesto sia dal punto di vista del pilota che da quello tecnico e siamo certi che sarà una parte importante del nostro percorso di crescita con Ktm. Non vediamo l'ora di lavorare con lui e di scoprire cosa potremo raggiungere insieme".

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