Luca Marini, ufficiale il passaggio in Ktm Tech3 dal 2027

Il pilota italiano lascia Honda dopo 3 stagioni e si unisce al team satellite della casa austriaca sostituendo Enea Bastianini all'inizio dei nuovi regolamenti tecnici. La MotoGP torna ad Aragon dal 28 al 30 agosto: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW MOTOGP, TUTTI GLI ANNUNCI DI MERCATO PER IL 2027

Luca Marini è ufficialmente un nuovo pilota di Ktm Tech3. Il pilota italiano, in MotoGP dal 2021, lascia Honda dopo 3 stagioni e passa al team satellite della casa austriaca a partire dalla stagione 2027, che segna l'inizio dei nuovi regolamenti tecnici. Come riportato da Sky a inizio agosto, l'accordo è stato raggiunto durante la pausa estiva al termine di una breve trattativa e l'ufficialità è arrivata dopo l'addio di Enea Bastianini e il suo passaggio in Aprilia Trackhouse. Marini dovrebbe essere affiancato da Senna Agius, pilota australiano di Moto2 che debutterebbe nella classe regina con un contratto biennale. Leggi anche MotoGP, Agius trova l'accordo con Ktm Tech3

Steiner: "Marini porta esperienza per la nuova era" Il Ceo di Tech3 Guenther Steiner ha dichiarato ai canali ufficiali del team: "Luca è un pilota che seguiamo da vicino e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per quello che stiamo costruendo qui. Il 2027 rappresenterà un grande punto di svolta per la MotoGP, quindi avere un pilota che possa contribuire ai nostri progressi in questa nuova era sarà fondamentale. Luca sa come lavorare a questo livello di questo sport, che si tratti di collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto o spingersi oltre i limiti in circostanze difficili. Stiamo iniziando un nuovo entusiasmante capitolo con Ktm e crediamo che Luca abbia la velocità, l'esperienza e la determinazione necessarie per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

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