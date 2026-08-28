Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche ad Aragon. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Salmela, 3° Perrone. Quiles, leader del Mondiale, ha chiuso 8°. Bertelle e Pini direttamente al Q2, mentre Carraro sarà obbligato a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW

Il venerdì di Aragon ha promosso Almansa , dominatore fin dal mattino. In gran spolvero il pilota di Intact che non ha avuto rivali fin qui, prendendosi il primo posto in pre-qualifica, girando da solo. Alle sue spalle Salmela e Perrone , quarto Adrian Fernandez che ha scalato la classifica nelle ultime battute. Quinto Carpe , in un turno che confermato gli spagnoli padroni della pista di casa. Sesto il pilota di Simoncelli, O’Gorman , davanti a Rios , migliore rookie fin qui. Quiles , il leader della classifica, ha chiuso ottavo, posizione che può migliorare sabato in qualifica.

Bertelle e Pini al Q2

Diretti in Q2 vanno anche i due italiani più veloci: nono Bertelle che ha sfruttato qualche scia (per la cronaca di Quiles e Almansa); seguito da Pini, che ha ritrovato confidenza sul circuito di Aragon; soddisfatto a metà il pilota del Mugello: “speravo meglio, mi sentivo bene, ho provato a girare anche da solo, ma sono abbastanza soddisfatto”. Contento anche il suo connazionale: “con la gomma nuova non ho migliorato, ma ho margine per fare meglio”, ha detto Matteo. A sorpresa sono rimasti fuori Uriarte (17°), e Pratama, sottotono nelle ultime gare.