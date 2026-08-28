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Moto3, GP Aragon: Almansa 1° nelle Pre-qualifiche, Bertelle e Pini al Q2

Moto3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche ad Aragon. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Salmela, 3° Perrone. Quiles, leader del Mondiale, ha chiuso 8°. Bertelle e Pini direttamente al Q2, mentre Carraro sarà obbligato a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Il venerdì di Aragon ha promosso Almansa, dominatore fin dal mattino. In gran spolvero il pilota di Intact che non ha avuto rivali fin qui, prendendosi il primo posto in pre-qualifica, girando da solo. Alle sue spalle Salmela e Perrone, quarto Adrian Fernandez che ha scalato la classifica nelle ultime battute. Quinto Carpe, in un turno che confermato gli spagnoli padroni della pista di casa. Sesto il pilota di Simoncelli, O’Gorman, davanti a Rios, migliore rookie fin qui. Quiles, il leader della classifica, ha chiuso ottavo, posizione che può migliorare sabato in qualifica. 

Bertelle e Pini al Q2

Diretti in Q2 vanno anche i due italiani più veloci: nono Bertelle che ha sfruttato qualche scia (per la cronaca di Quiles e Almansa); seguito da Pini, che ha ritrovato confidenza sul circuito di Aragon; soddisfatto a metà il pilota del Mugello: “speravo meglio, mi sentivo bene, ho provato a girare anche da solo, ma sono abbastanza soddisfatto”. Contento anche il suo connazionale: “con la gomma nuova non ho migliorato, ma ho margine per fare meglio”, ha detto Matteo. A sorpresa sono rimasti fuori Uriarte (17°), e Pratama, sottotono nelle ultime gare.

Moto3, GP Aragon: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Aragon: i risultati delle Pre-qualifiche

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