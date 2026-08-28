Guida al weekend di Aragon, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 30 agosto. Dagli orari alle repliche: ecco tutto quello che c'è da sapere GP ARAGON, LE PROVE LIBERE LIVE

La MotoGP torna in pista dopo la seconda (e ultima) pausa estiva. Si corre in Spagna, ad Aragon, fino a domenica 30 agosto per il 13° appuntamento della stagione, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo il GP 'di mezzo' di Silverstone che ha visto dominare l'Aprilia, Ducati proverà a dare filo da torcere alle RS-GP su un circuito storicamente molto amico di Marc Marquez, che qui ha vinto 7 volte in top class. Si riparte con Jorge Martin leader a +31 su Marco Bezzecchi, ancora dolorante al ginocchio ma atteso comunque a uno step dal punto di vista fisico rispetto a Silverstone.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Venerdì MotoGP in pista alle 10.45 per le prime prove libere, poi alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2, la caccia alla pole con le qualifiche partirà alle 10.50, mentre alle 15 la Sprint Race assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: la gara lunga della top class scatterà alle 14.

Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 Dopo il programma 'rivoluzionato' di Silverstone, si torna a quello tradizionale: la domenica di Aragon sarà dunque aperta dalla Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e, come detto, la MotoGP alle 14. Le tre gare saranno inoltre visibili anche in chiaro (ma in differita) su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 ore 13, Moto2 ore 14.15 e MotoGP ore 16. Nel weekend da non perdere anche l'Harley-Davidson Baggers World Cup, al quinto (e penultimo) round stagionale.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 22 e all'1 di notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto. Inoltre il GP Aragon sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.