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Moto3, impresa Quiles ad Aragon: vince a 20 giorni dall'operazione alla spalla. HIGHLIGHTS

gp aragon
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

A soli 20 giorni dall'intervento alla clavicola, Maximo Quiles firma un'impresa ad Aragon conquistando la sua decima vittoria nel Motomondiale al termine di un tiratissimo duello con David Almansa. La gestione del finale di gara e un giro finale da record consentono al giovane talento spagnolo di allungare a ben 97 punti il proprio vantaggio in classifica su Alvaro Carpe, quarto al traguardo

LA GARA MOTO2 LIVE

Con la clavicola fratturata, tre settimane dopo l’intervento per sistemarla, Maximo Quiles è tornato a vincere ad Aragon. Gara tirata, corsa per metà alle spalle di un velocissimo Almansa (scattato dalla pole position dopo aver dominato tutte le sessioni) e per l’altra metà in testa, cercando di gestire un avversario molto impegnativo che a tratti sembrava in grado di batterlo. A quattro giri dalla fine è cominciato il balletto decisivo: Quiles, Almansa, Carpe e Morelli hanno messo le carte sul tavolo. Il primo a provarci è stato Carpe, con una manovra azzardata che ha però permesso a Quiles di prendersi mezzo secondo di vantaggio. Almansa si è ritrovato persino alle spalle di Morelli, ma ha impiegato poco a ricucire sul leader del mondiale. Il pilota di Intact s’è portato quasi a tiro di Quiles, a poco più di un decimo, poi un’altra incertezza ha permesso a Maximo di allungare fino a un secondo. Al penultimo passaggio Almansa aveva ricucito, ma non è stato sufficiente perché la nuova promessa del Motomondiale ha chiuso la gara con un giro velocissimo, alla faccia di una spalla dolorante, firmando la decima vittoria nel Motomondiale e rafforzando la sua leadership in campionato: 97 punti di vantaggio su Alvaro Carpe, oggi quarto davanti a Uriarte, penalizzato con un long lap per aver ostacolato Almansa in qualifica .Gara dominata ancora dalla Ktm che ad Aragon ha piazzato sei moto davanti. Prima Honda, quella di O’Gorman, settimo, la seconda quella di Pini, nono e meglio del compagno di squadra Fernandez, finito tra lui e Bertelle. Matteo, scattato dalla quarta casella, ha perso subito cinque posizioni al via, per poi chiudere undicesimo.

Moto3, i risultati del Gp Aragon

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