Il pilota del Team Gresini, partito dalla pole, domina sulla pista di Aragon e torna al successo dopo oltre due anni e mezzo. Sul podio anche Guevara e Alonso. Sesto Gonzalez, ancora leader del Mondiale. Indietro gli italiani: 14° Vietti, 16° Arbolino (autore di una bella rimonta, era scattato 29°), 18° Lunetta. Alle 14 la gara della top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Non scattava dalla pole position da 1.162 giorni, non vinceva da 903, quasi due anni mezzo. Il ritorno di Alonso Lopez , talento scomparso negli ultimi anni, è una buona notizia per il team Gresini Moto2 , che ha creduto in lui. E tutto sommato per il campionato, che potrebbe aver ritrovato un ottimo pilota. Partito in testa, Lopez non ha mollato la prima posizione, perfetto per diciannove giri , corsi sempre su ritmi alti. “Pensavo che sarebbe stato molto difficile mantenere un ritmo regolare – ha detto Lopez - e credo di aver trovato una buona strada anche per le prossime corse”.

Che duello tra Guevara e Alonso

La gara si è sviluppata soprattutto alle spalle di Lopez, con Guevara a cercare di ricucire il mezzo secondo che lo separava dal connazionale. Fino a quando Izan non si è ritrovato alle spalle Alonso (dopo la caduta di Veijer con cui era in lotta) con cui ha acceso un duello infiammato all’ultimo giro, dove nessuno ha concesso un centimetro. L’ha spuntata il ragazzo della Pramac, già proiettato in MotoGP con lo stesso team (motorizzato Yamaha), dove ritroverà David (motorizzato Honda). Il pilota di Aspar ha chiuso un periodo negativo, dopo due gare concluse a zero punti. E soprattutto ha preso e superato il suo compagno di squadra, Holgado, partito bene ma piano piano scivolato indietro, fino al settimo posto, complice qualche sbavatura nel finale.