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Aprilia, Rivola: "Sapevamo che sarebbe stato un GP in difesa, dovevamo fare catenaccio"

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Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, è intervenuto a Sky dopo il GP di Aragon, chiuso col 3° posto di Bezzecchi: "Sapevamo che qui eravamo un po in difesa, dovevamo fare catenaccio. E' stata una grande soddisfazione la pole di Bez, ma qui siamo a casa Marquez: quando in gara ha deciso di dare lo strappo, ha fatto 3 giri impressionanti. In ottica Mondiale il nome è uno: Marc Marquez. È uno dei piloti più forti della storia e avere l'onore di provare a batterlo è uno stimolo enorme"

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