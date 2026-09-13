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Marquez: "Dopo la caduta di Bezzecchi un'altra gara. Sto guidando con la mente libera"

il vincitore

"Sto guidando con la mente libera, sono tranquillo, e questa è la cosa più importante. Ho la moto giusta per poter lottare fino alla fine per il campionato". Così Marc Marquez dopo la seconda doppietta consecutiva: a Misano il nove volte campione del mondo ha agganciato Jorge Martin in testa alla classifica. "Dopo la caduta di Bezzecchi è stata una gara diversa, mi sono rilassato un po' all'inizio ma poi ho gestito". Nel VIDEO l'intervista integrale

MARQUEZ E TUTTI I VINCITORI A MISANO - CLASSIFICA

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