"Sto guidando con la mente libera, sono tranquillo, e questa è la cosa più importante. Ho la moto giusta per poter lottare fino alla fine per il campionato". Così Marc Marquez dopo la seconda doppietta consecutiva: a Misano il nove volte campione del mondo ha agganciato Jorge Martin in testa alla classifica. "Dopo la caduta di Bezzecchi è stata una gara diversa, mi sono rilassato un po' all'inizio ma poi ho gestito". Nel VIDEO l'intervista integrale

MARQUEZ E TUTTI I VINCITORI A MISANO - CLASSIFICA