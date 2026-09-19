Harley Davidson, Iannone e l'incidente di oggi in Austria con Granado. FOTO
The Maniac ha provato il sorpasso ma è caduto e ha coinvolto anche Granado: per entrambi addio sogni di gloria, col titolo delle Baggers che andrà a uno tra McDonald e Gutierrez: si decide tutto in Gara 2 di domenica alle 9, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. "Fa male quando dai tutto te stesso e la pista ti presenta un conto così amaro", ha scritto Iannone su Instagram. Di seguito VIDEO e FOTOSEQUENZA dell'incidente
- "Ci sono giorni in cui il cuore va più forte del motore. Oggi su questa pista avevo voglia di dimostrare che il tempo non cancella chi sei a distanza di tanti anni dalla mia ultima vittoria qui. Fa male quando dai tutto te stesso e la pista ti presenta un conto così amaro proprio sul più bello. Mi dispiace per questo primo errore che arriva in finale di campionato e per aver coinvolto Granado. Non si ferma l’amore per questo sport che mi ha dato tutto e mi ha tolto tutto, mille volte. Cadiamo, ci rialziamo, è la storia della mia vita"