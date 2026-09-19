The Maniac ha provato il sorpasso ma è caduto e ha coinvolto anche Granado: per entrambi addio sogni di gloria, col titolo delle Baggers che andrà a uno tra McDonald e Gutierrez: si decide tutto in Gara 2 di domenica alle 9, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. "Fa male quando dai tutto te stesso e la pista ti presenta un conto così amaro", ha scritto Iannone su Instagram. Di seguito VIDEO e FOTOSEQUENZA dell'incidente

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