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Moto2, qualifiche GP Austria: pole e record per Salac, 11° Arbolino. HIGHLIGHTS

SPIELBERG
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Pole e record della pista di Spielberg per Salac. In prima fila anche Gonzalez, leader del Mondiale, ed Escrig. Gli italiani in griglia: 11° Arbolino, 13° Vietti, 14° Lunetta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Filip Salac, pole position con record, 21 millesimi meglio di sé stesso. Il ceco aveva fissato il nuovo riferimento venerdì e si è migliorato ancora sabato in qualifica. Seconda grande prestazione in carriera, in una stagione che dopo la vittoria in Germania inizia a sorridergli un po’ di più. Manca la continuità, di certo non la velocità. 

Anche Gonzalez ed Escrig in prima fila

Il leader del Mondiale s'è piazzato dietro di Salac, un po' in ritardo (c'ha messo qualche giro Manu a trovare lo spunto giusto), ma la continuità è invece la sua arma migliore, soprattutto in gara dove la sua capacità di gestione è proverbiale. Terzo posto per Alex Escrig, appena annunciato in uscita dal suo team a fine anno per approdare a quello di Italtrans, quarto Ortolà, davanti a Guevara e Alonso

Arbolino il migliore degli italiani

Non sarà della partita (obbligato a partire dalla diciottesima casella) Senna Agius che sperava di cancellare la sfortunata gara di Misano (dove fu steso al via da Piqueras, partendo dalla pole position), causa caduta nelle prime fasi della qualifica. Per una volta in Q2 erano presenti tutti e tre i piloti italiani, ma nessuno di loro è riuscito a qualificarsi nelle prime file: il migliore è stato Arbolino, undicesimo, Vietti s’è piazzato tredicesimo davanti a Luca Lunetta, passato indenne dalla Q1.

 

Moto2, la griglia di partenza del GP Austria

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