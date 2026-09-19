Seconda pole in Moto3 per Uriarte, abile a 'soffiare' per soli 64 millesimi la prima casella al solito Almansa, finito secondo. Terzo Carpe, 4° Quiles, leader del Mondiale. Al suo fianco scatterà Bertelle, più indietro Pini (18°) e Carraro (26°). Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE

Chi avrebbe scommesso su Brian Uriarte alzi la mano. Perché a un minuto dalla fine davanti a tutti c’era Almansa, come da copione, da pronostico scritto. David il più veloce, quasi sempre, e senza bisogno di scie. Ma Uriarte zitto zitto è spuntato fuori, senza clamore, perché l’attenzione era concentrata sul duello Quiles-Almansa.

Tra i due litiganti... Duello che si è visto anche in qualifica. Il leader del campionato ha forse aspettato un po’ troppo per cercare di mettersi davanti al connazionale di Intact, nel frattempo balzato solidamente davanti con il nuovo record della pista in mano. Poi Quiles ha sbagliato qualcosa, qualche verde di troppo, e quei quattro decimi da recuperare, che ha provato a colmare girando da solo, sono rimasti lì. La partita sembrava chiusa, fino a quando è spuntato Uriarte, a firmare la seconda pole della sua carriera, per 64 millesimi. Felice lui, un po’ meno Almansa che ci contava.

Quiles e Bertelle in seconda fila Maximo, per la cronaca, ha chiuso con il quarto tempo, dietro Carpe e davanti a Bertelle, entrato in pista solo nei minuti finali a giocarsi le sue carte. Anche Pini ha atteso fine turno (dopo essere passato indenne dalla Q1), ma non è riuscito a mettere insieme un giro decente ed è finito in fondo alla classifica della Q2, col 18° tempo.