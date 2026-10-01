Come risaputo gli anime fanno parte della cultura del Giappone e allora perché non sperimentare (col supporto dell'intelligenza artificiale) trasformando i piloti in personaggi dei cartoni animati? Jorge Martin, Pedro Acosta e Ai Ogura, protagonisti della conferenza alla vigilia del weekend di Motegi, hanno provato a indovinare l'identità dei colleghi (compresi loro stessi) partendo proprio dalla versione anime. E non sempre ci hanno preso...

IL VIDEO DELLA CONFERENZA