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MotoGP in Giappone e i piloti diventano anime: il gioco prima di Motegi. FOTO-VIDEO

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Come risaputo gli anime fanno parte della cultura del Giappone e allora perché non sperimentare (col supporto dell'intelligenza artificiale) trasformando i piloti in personaggi dei cartoni animati? Jorge Martin, Pedro Acosta e Ai Ogura, protagonisti della conferenza alla vigilia del weekend di Motegi, hanno provato a indovinare l'identità dei colleghi (compresi loro stessi) partendo proprio dalla versione anime. E non sempre ci hanno preso... 

IL VIDEO DELLA CONFERENZA

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