Grandi problemi alla gomma anteriore per Di Giannantonio nella gara di Mandalika, chiusa all'8° posto: "In curva 10 ho avuto un front lock incredibile, da lì la moto ha inizato a saltare e vibrare come mai vissuto prima d'ora. Siamo stati fortunati a rimanere in piedi e non farci male, la gara non era da finire. Non so se si sia staccato un pezzo, penso di si, ma quando siamo tornati ai box la situazione era critica: tutti hanno detto di non aver mai visto una gomma così"

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